Bakan Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
08.04.2020 20:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza'nın yanı sıra gün içinde Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile de ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Politika