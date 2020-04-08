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Bakan Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

08.04.2020 20:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:39
Bakan Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza'nın yanı sıra gün içinde Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile de ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Politika
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Haberler ›› Politika ››Bakan Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile görüştü - Haberler

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