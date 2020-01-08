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Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın Irak'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41 Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın 'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020 tarihinde Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra gündemimizde yer alan ikili konuların da ele alınması planlanmaktadır" denildi.Bakan Çavuşoğlu ayrıca İran'da kalkışından hemen sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili Ukraynalı mevkidaşı Vaydm Prystaiko'yu telefonla arayarak taziye mesajı iletti.



Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Politika

Kaynak: DHA

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