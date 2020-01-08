Haberler » Güncel » Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek - Haber

Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın Irak'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

08.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:51 Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın 'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020 tarihinde Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra gündemimizde yer alan ikili konuların da ele alınması planlanmaktadır" denildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca 'da kalkışından hemen sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili Ukraynalı mevkidaşı Vaydm Prystaiko'yu telefonla arayarak taziye mesajı iletti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmüştür" denildi.

Selen YALAZ/ANKARA,



Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:46   Enjektör kutusuna uyuşturucu gizleyen sanıklara hapis cezası - Haber
13:46   Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haber
13:45   Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Haber
13:44   Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı - Haber
13:39   Erdoğan - Putin zirvesi başladı - Haber
13:00   Nissan CEO'sunun Atatürk Havalimanı'nda kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
8.01.2020 13:51:22