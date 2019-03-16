16 Mart 2019, 13:19
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Bakan Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gitti

Bakan Çavuşoğlu Yeni Zelanda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda'ya gitti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 2 camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırıların ardından bu ülkeye gitmek üzere yola çıktıklarını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin taziyelerini iletmek, Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la birlikte Yeni Zelanda'ya gidiyoruz." Güncel
Kaynak: AA