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Bakan Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti"

Bakan Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti" -"Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi.

25.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:07
Bakan Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti"
-"Aileler bazı cenazeleri Türkiye 'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alınıyor ve gerekli destek veriliyor"
-"11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk"
-"20 bin Pakistanlı var. 1 tanesinin kalp ritminde problem vardı. Diğerlerini de misafir ediyoruz"
-"Özbekistan'dan gelen uçak Özbek kardeşlerimizi ülkesine götürdü"
-"Koronavirüs ile ilgili 30 binden fazla çağrı aldık. Bunlara tek tek cevap veriyoruz. Dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın eleştirileri tek tek dikkate alıyoruz. Sadece benim sosyal medya hesabıma 3 bin 200 çağrı alıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu: ’Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti’

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Politika

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Bakan Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti"

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