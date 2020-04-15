Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bakan Çavuşoğlu: "Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize getireceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yurt dışında bulunan 25 bin vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini, halen yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede getireceklerini bildirdi.

15.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:08
Bakan Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yurt dışında bulunan 25 bin vatandaşı Türkiye 'ye getirdiklerini, halen yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede getireceklerini bildirdi.
Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin Twitter 'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugüne kadar, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Haberler ›› Güncel ››Bakan Çavuşoğlu: 'Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize getireceğiz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:01: Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti - Haber 13:01: Acı çeken kanser hastası oğlunu öldüren baba, cezaevinden çıktı - Haber 13:00: 5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış - Haber 13:00: Bakan Pakdemirli'den çiftçilere "Üretime devam edin" mesajı Açıklaması - Haber 13:00: Cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin