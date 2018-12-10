Bakan'dan Başkan Şahin'e Teşekkür

Çalışmalarla yeniden canlanan tarihi doku karşısından hayranlığını gizleyemeyen bakan, kentin tarihine sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, teşekkür etti, buram buram tarih kokan mekanları ayağa kaldıran çalışmalarından ötürü başkan Şahin'i takdir etti.

"Tarihi Dokudaki Turizm Alt Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Proje ve Uygulamaları" kapsamında mimari yapıları koruyan Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü özgün çalışmalarla kent ve çevre kimliğini öne çıkarttı, kentin tarihi yapısını değerlendirdi. Tarihi mekanlara yeniden can veren Büyükşehir, bu yönüyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un takdirini kazandı. Başkan Fatma Şahin yönetiminde, "Yerelden Evrensele, Gelenekten Geleceğe Gaziantep" anlayışıyla kentin tarihini, kültürünü ve turizmini canlandıran çalışmalar, kültür ve turizm bakanın gözünden kaçmadı.

Kültür gezisi kapsamında şehrin tarihi mekanlarını gezen bakan Ersoy, Eski Adliye Binası, Kültür Yolu, Gaziantep'in en eski ticari yapısı: Hışva Han, Mutfak Müzesi, Panorama Müzesi ve Hamam Müzesini yakından görme fırsatı buldu, kentin tarihi mekanlarına hayran kaldı.