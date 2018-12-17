Enerji Bakanı Dönmez, vatandaşın enerji tüketimi maliyetinin 2002 yılına göre düşüş gösterdiğini belirterek, "2002 yılındaki asgari ücretle kıyaslandığında bugün üçte bir oranında azalma söz konusu"dedi.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez
, Meclis'te gündeme getirilen elektrik ve doğalgaz zamlarıyla ilgili "2002 yılındaki asgari ücretle kıyaslandığında bugün üçte bir oranında azalma söz konusu"dedi. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan
Erel, elektrik faturalarındaki artışla ilgili "Vatandaş, iktidarın güdümünde olan TRT'ye ödeyeceği payı, faturası kadar alınan hizmet bedelini, ne yazık ki devletin altı ilde 90 bin sayacı okuyamadığı için kayıp kaçak bedelini ve yüzde 18 vergisini nasıl ödeyeceğini düşünüyor"dedi. CHP Hatay
Milletvekili Mehmet Güzelmansur
da doğal gaz ve elektriğe enflasyon üzerinde yapılan zamları hatırlatarak, "Bu zamlarla dört kişilik bir ailenin asgari tüketimiyle elektrik ve doğal gaz faturasının bedeli 273 liraya çıktı. Döviz yükseldi diye yapılan bu zamları döviz düştükten sonra niye geri almıyorsunuz?" diye sordu.
Enerji Bakanı Dönmez, faturaların 2002 yılındaki asgari ücrete oranıyla şimdiki dönemi karşılaştırarak şöyle konuştu:
"Enerji tüketim maliyetlerinin dar gelirli vatandaşlara olan etkisi. 2002 yılında asgari ücrette 150 kilovatsaatlik bir elektrik tüketen hanenin, asgari ücrete oranı, aylık asgari ücret içindeki payı yüzde 15,1 iken bugün itibarıyla asgari ücret 1.603 lira, yine 150 kilovatsaatlik elektrik tüketimini baz aldığımızda asgari ücretteki elektrik faturasının payı yüzde 5,6; üçte 1 oranında aslında azalma söz konusu. Doğal gazda 2002 net asgari ücret üzerinden, 100 metreküplük ortalama bir aylık tüketim, asgari ücret içindeki payı yüzde 25… Bugün itibarıyla yine aynı miktardaki doğal gazın asgari ücret içerisindeki payı yüzde 9,2… 25'ten yüzde 9,2'ye düşmüş durumda. Rakamlar yalan söylemez."
The post Bakan Dönmez: "2002 yılına göre vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturası azaldı"
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17 Aralık 2018 Pazartesi 09:08