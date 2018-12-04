Bakan Dönmez: "2018 Yılında 10 Bin 500 Maden Ocağını Denetledik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü
vesilesiyle açıklamada bulundu. Türkiye
'nin enerji stratejisinin haritası olan 'Milli Enerji ve Maden Politikası'nın "daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir" hedefleri üzerine kurulduğunu aktaran Dönmez, enerjide öz yeterliliğinin sağlanması adına yerli kaynak kullanımının enerjide bağımsızlığın en temel koşulu sayıldığını paylaştı. Yerli kömür başta olmak üzere madenlerin gün yüzüne çıkarılması atağını "Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye" diyerek başlatıldığını dile getiren Dönmez, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize giden yolun bağımsız ve yerli enerjiden geçtiğinin farkında olarak madenlerimize yatırımlarımızı her yıl daha da artırdık. Tüm bu yatırım ve ekonomik hedeflerimize ulaşırken iş güvenliği ve sağlığı hususunu asla ödün vermediğimiz ve vermeyeceğimiz kırmızı çizgimiz olarak belirledik. İş kazalarını sıfıra indirme hedefimize ulaşmak amacıyla sadece 2018 yılında 10 bin 500 maden ocağını denetledik. Gerekli koşulları sağlayamayan işletmelere faaliyet durdurma ya da işletme kapatma cezaları uyguladık. Düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerimizi daha da artırarak madenlerimizin tam güvenliğini sağlayacağız. Madenciliğin ve madencilerimizin öneminin farkındayız. Madenci kardeşlerimizin hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de ülkemizin hak ettiği maden üretimine ulaşması yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz dünya standartlarında üretim ve dünya standartlarında iş güvenliği" diye belirtti.
04 Aralık 2018 Salı 21:31