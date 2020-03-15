Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Dönmez: 3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de - Güncel

Bakan Dönmez: 3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de.

15.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:45
Bakan Dönmez: 3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye 'de. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Pruvası neta, başarıları daim olsun" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için 'Kanuni' adını verdikleri 3'üncü sondaj gemisini 31 Ocak'ta teslim alarak Türkiye Petrolleri envanterine kaydettirdiklerini bildirdi. Geminin, seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin Birleşik Krallık'ta tamamlandıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıktığını kaydeden Bakan Dönmez, şunları kaydetti: "18 günlük seyrin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki karasularımıza giriş yapan gemimiz, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı. 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye'ye giriş yapan 'Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş-çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Koronavirüs önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle 'Kanuni' yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak. 3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Pruvası neta, başarıları daim olsun."

ANKARA, -


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı Güncel
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı