Bakan Dönmez; "4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında...

Bu imzanın altında 82 milyonun emeği, azmi ve inancı var" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitenin 2019-2020 Akademik yıl açılışına katıldı. Burada gençlere Türkiye'yi 2023'e, 2051'e, 2071'e taşıyacak olan sizlersiniz' diye hitap eden Bakan Dönmez, "Bu şehrin, bu ülkenin, bu milletin yarınları sizlersiniz. Pek çoğunuz için özellikle de yeni başlayanlar için üniversiteli olmak birey olmanın, bağımsız olmanın belki de ilk adımı. Fikri ve zihni dünyanızın olgunlaşması, değerlerinizin inşası ve inkişafında bu yılların, bu sıraların büyük önemi var. Ancak birey olmak bencil olmak değildir. Makyavelist bir anlayışla her türlü ahlaki zafiyeti meşru görmek değildir. Birey olmak toplum içinde kendinize ayrıcalıklı bir yer edinmektir. Bunun yolu ise iyi bir eğitimden geçer. Bilgi ve birikimden geçer" dedi."Geçmişi iyi bileceğiz ama geçmişe takılıp kalmayacağız"Bakan Dönmez, tüm felsefi ve teknolojik algıların hızlı ve köklü değişime uğradığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Bu dönüşüm öyle noktalara ulaştı ki dün gerçekleşebilen olgu ve olaylara bugün sadece çok kısa bir süre içerinde maruz kalıyoruz. Özellikle internetin yaygın kullanımıyla değişen iletişim, üretim ve tüketim alışkanlıklarıyla birlikte, yarın bugünden de hızlı olacak. Biz de Türkiye olarak akan tarihi izleyen değil, katkı sağlayan hatta senaryoyu kaleme alanlardan olmak istiyoruz. İşte bu hedefi yerine getirecek olan akıl ve enerji sizlerde var. Size ilham verecek ve harekete geçirecek kaynak ise uzakta değil; Bilecik'te, Söğüt'te var. Şeyh Edebali'nin bir sözü vardır: 'Geçmişi bilmeyen geleceğe yön veremez'. Geçmiş değerlerinden, medeniyet birikiminden feyz almayan, bundan nasiplenmeyen yönünü şaşırır, nereye gideceğini bilemez. Geçmişi iyi anlayıp geleceği ona göre şekillendireceğiz. Geçmişi iyi bileceğiz ama geçmişe takılıp kalmayacağız. İnançlı, karakterli, şahsiyet sahibi, özgüvenli, estetik ruha sahip, kültür ve medeniyetimizin gelişimi için gayret gösteren ve çağa yön veren bir gençlik olmalısınız. Artık tarih sahnesine çıkacak olan sizlersiniz. Bizlere düşen sorumluluk sizlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmanızı sağlamaktır. Gerekli imkan ve araçları sizlerin hizmetine sunmaktır. Şeyh Edebali'nin bilgeliği, Osman Gazi'nin ufku, Cezeri'nin hayal gücü, Kınalızade'nin kavramsal derinliği, Yavuz'un cesareti ve Fatih'in entelektüel birikimi sizlerin şahsında birleşebilir. Bunun için yapmamız gereken alanımızın takipçisi olarak dünyaya uyum sağlamak ve en iyilerden olmaya çalışmak. Yapay zeka, uzay teknolojileri ve kuantum gibi konularda hem teorik ama özellikle de pratiğe yönelik uygulama kapasitemizi artırmak" ifadeleri yer verdi."Bilgi, birikim ve tecrübenizi sadece Türkiye'deki olaylardan elde etmeniz yetmez"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçmişin ilhamını; geleceğin tasarımıyla, teknolojisiyle, hayal gücüyle inşa edeceklerine söyledi. Hayalleri sadece bu ülke için değil, bölgemiz için, dünya için kuracaklarını anlatan Bakan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti;"Çünkü dünya artık kabuğuna sığmıyor. Küresel bir dünyada hayallerimiz de yeryüzü kadar geniş olmalı. Gelecek vizyonunuz bütün dünyayı kucaklamalı. Neden? Çünkü Türkiye büyüyor, genişliyor, her geçen gün dünyaya daha fazla entegre oluyor. Sadece Türkiye'deki meslektaşlarınızdan iyi olmanız yetmez. Bilgi, birikim ve tecrübenizi sadece Türkiye'deki olaylardan elde etmeniz yetmez. Dünyayı tanımak, zamanın ruhuna ayak uydurmak hatta zamanın ötesine geçmek zorundasınız. Kim ne derse desin biz sizlere, gençlerimize güveniyoruz. ve sizlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Siz de yüzümüzü kara çıkarmayacağınızdan eminim. Biz, insanımıza ve kabiliyetimize güveniyoruz. Yapmamız gereken tek şey, kapasitemizi ortaya çıkaracak altyapıyı kurmak.""2016'dan 2018'e kadar 268 öğrencimizi yurt dışına eğitime gönderdik"Bakan Dönmez, 2016'dan 2018'e kadar268 öğrencimizi yurt dışına eğitime gönderdiklerini söyleyerek, "Bu yıl da inşallah 231 öğrencimizi daha yurtdışına burslu olarak göndereceğiz. Döndüklerinde nükleer enerji, bor teknolojileri, yenilenebilir enerji başta olmak üzere bakanlığımız bünyesinde görev alacak öğrencilerimize güvenimiz tam. Türkiye, muasır medeniyet seviyesinin üzerine siz genç kardeşlerimin omuzlarında yükselecek. Muasır medeniyetler deyince aklımıza hep Batı gelir. Ama artık durum çok değişti. Doğu'nun yükselişine şahit oluyoruz. Artık dünyanın ekonomik dengesi Batı'dan Doğu'ya kayıyor. Doğu ülkelerinin teknoloji şirketleri Batılı eşlenikleri ile amansız bir mücadele içerisinde. Şu an Batı yüzyıllar boyunca sahip olduğu avantajları kaybetmeme mücadelesi verirken, Doğu kendine yeni alanlar açma peşinde. Bu sizler için de büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Sizlere İngilizce öğrenin demeyeceğim. Çünkü artık o merhaleyi çoktan geçtik. İngilizce'nin yanına öğreneceğiz ikinci dilin bir Doğu dili olmasına önem verin. Rusça, Çince, Japonca geleceğin dünyasında önemli bir yere sahip olacak. Keza Afrika son dönemin parlayan yıldızları arasında. Dünya yönünü bir kere daha Afrika'ya çevirmiş durumda. Türkiye'de son dönemde Afrika'da yatırımlarını hızla artırıyor. En son MTA Sudan'da maden ruhsatı aldı. Afrika'nın bu yükselişini de gözden kaçırmayın" dedi." Teknolojiyi sadece kullanan değil onu üreten ve hatta ihraç eden bir yapıyı kurgulamamız gerekiyor"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada bir paradigma değişimi olduğunu ifade ederek, "Zihinsel bir dönüşüm var. Mevcut sistem artık her anlamda dönüşüme zorlanıyor. Bu değişime meydan okuyacak, dünyaya kafa tutacak bir sistemi ancak sizlerle birlikte kurabiliriz. Günümüz dünyası her gün farklı bir yeniliğe sahne oluyor. Teknolojinin baş döndürücü gelişimi içerisinde ülke olarak kendimize ayrıcalıklı bir yer edinmek zorundayız. Sizler teknolojiyi en ileri seviyede kullanıyorsunuz. Ancak bu yetmez. Teknolojiyi sadece kullanan değil onu üreten ve hatta ihraç eden bir yapıyı kurgulamamız gerekiyor. Bugün dünyaya artık sektörler değil, teknolojiler yön veriyor.Bizler enerjiyi bu anlamda dünyaya kafa tutabileceğiniz, yeni teknolojilerle dünyaya meydan okuyabileceğiniz bir alan olarak tasarlıyoruz. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi başlıca hedeflerimiz arasında. Şu konuda hemfikiriz. Yeni teknolojilerin üretiminde kabiliyetimizi ne kadar geliştirirsek dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibi oluruz" dedi."Enerji gelecek dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak"Bakan Dönmez, enerji gelecek dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağını belirterek, "Bu alanda yüz binleri bulan istihdam olanakları sağlanacak. En önemlisi de yerli üretim ve teknolojinin yerlileştirilmesi noktasında ortaya koyduğumuz ar-ge, yerli üretim ve yerli mühendis şartları, gelecek dönemde Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabet gücüne büyük katkılar sunacak.Az önce de bahsettiğim gibi artık hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için kıyasıya bir rekabet var. Yenilenebilir enerji, nükleer, bor, enerji verimliliği, hidrokarbon gibi başlıca alanların yerlileştirilmesi için önemli mesafeler kat ettik. Ancak yetmez. Çünkü amacımız enerji teknolojilerinde Türkiye'nin adının bir marka haline gelmesi, kalitesiyle bütün dünyada bilinmesi. Bunun için de sizlere, sizlerin merak tutkusuna, keşfetme arzunuza, yeninin ve yeniliğin peşinden koşma azminize ihtiyacımız var. En büyük gücümüz de kaynağımız da sizsiniz.Enerji teknolojilerinden bahsettim ama bu demek değildir ki enerji ve tabii kaynaklar alanı salt teknik, salt mühendislik alanıdır. Bizim çok iyi yetişmiş finansçılara, hukukçulara, iletişimcilere, uluslararası ilişkiler mezunlarına da ihtiyacımız var. Teknik olduğumuz kadar sosyal bilimler yönü de oldukça kuvvetli bir bakanlığız" dedi."Bugün 4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırıyoruz "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün 4 gemiyle ay yıldızlı bayrağı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırdıklarını söyleyerek, "Doğu Akdeniz'de bugün yaşananlara bakın mesela. Meselenin teknik boyutu kadar hukuki, diplomatik ve ekonomik boyutları da var. Doğu Akdeniz'de kararlığımızı, hakkımızı, hukukumuzu sizler savunacaksınız. Bugün 4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırıyoruz. Milletimize müjdeli haberler vermek için ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor.Yavuz önümüzdeki günlerde yeni lokasyonunda sondajına başlayacak. Oruç Reis'de Antalya'nın güneyinde kendi lokasyonundaki işin yüzde 30'luk kısmını tamamladı. Fatih'de şu an 4 bin metrenin altına indi. Yerin altına vurduğumuz her matkap Türkiye'nin aydınlık geleceğine attığımız imzadır. Bu imzanın altında 82 milyonun emeği, azmi ve inancı var" dedi."Yılınız güzel, enerjiniz yüksek olsun"Bakan Dönmez son olarak akademisyenlere seslenerek, "Daha öncede farklı toplantılarda ifade ettiğim gibi üniversitelerimizi siyasetin, sanatın, sanayi ve yüksek teknolojinin arkasındaki akıl olarak kabul ediyorum. İşte bu aklı geliştirecek, girift sorunlara sistemli cevaplar verecek ve yarının Türkiye'sini kuracak mutfak sizlere emanet. Gençlerimiz sizlere emanet. Türkiye sizlere emanet. Türkiye, hızla artan enerji ihtiyacı ve büyüyen ekonomisi ile enerji teknolojilerinde büyük vaatler sunuyor. Üniversitelerimiz de eminim ki dünyada çığır açacak projelerin öncüsü olacaklar. Teknik altyapı, mali destek, insan kaynağı, yasal düzenleme, bizden ne isterseniz hepsini yerine getirmeye, taşın altına elimizi sokmaya hazırız. Enerji ve tabii kaynaklar alanında yapacağınız her çalışma için bakanlığımızın her zaman sizlerin emrinizde olduğunu bilmenizi isterim. Sizleri de üstlendiğiniz bu kutsal ve meşakkatli rol için tekrar kutluyorum. 2019-2020 akademik yılının ülkemize, milletimize ve üniversitemize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, başarılar diliyorum. Yılınız güzel, enerjiniz yüksek olsun" dedi.Konuşmanın ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş Bakan Dönmez'e bir hediye takdim etti. Ardından başarılı öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından üniversite içindeki öğrenci otağından Bakan Dönmez öğrencilerle çay içti.