Bakan Dönmez: 81 İlin 81'ine de Doğal Gaz Götürdük (2)

Kaynak: DHA

TEMEL ATMA TÖRENLERİNE KATILDIEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Proje Bazlı Teşvik Paketi'nden yararlanarak Eko Temiz Enerji A.Ş. tarafından yaptırılan 'Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı.Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada, son 15 yılda yaşanılan her türlü zorluğa rağmen, Türkiye'nin her alanda kendini yenilemeye, kabuğunu kırmaya devam ettiğini söyledi. Hedeflere koşar adım yürünülen her dönemde, farklı engeller çıkarılarak milli iradeye darbe vurulmaya çalışıldığını, bugün de farklı ekonomik spekülasyonlarla Türkiye'nin yıldırılmaya çalışıldığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:"Bugünün Türkiye'si artık öyle bir fiske ile yıkılacak bir ülke değil. Türk ekonomisi ihracatta kırdığı rekorlar ve saldırılara karşı gösterdiği dirençle bir tarih yazıyor. Yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler var. İnşallah bu yıl daha iyi bir performansla ile 2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz. Amacımız Türkiye'yi ekonomik anlamda üst lige çıkarmak. Bunun yoluysa uygun maliyetli, kaliteli ve sürekli enerji arzından geçiyor. Bu nedenle, enerjide bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı dengeli bir enerji portfoyünün oluşturulması için yerli kaynaklarımızı maksimum oranda kullanmak ve dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir duruma gelmek zorundayız. Bu yola çıkarken 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' dedik. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getirmek için 'Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları' modelini hayata geçirdik. Son iki yılda bu anlamda ciddi mesafe katettik. Bunun sonucunda, 2019 Ocak'ta yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimimiz yaklaşık yüzde 60 oranına kadar yükseldi. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek. Yenilenebilir enerjinin her alanında yatırımlarımızı derinleştirdik.""Lisansız güneş enerjisi üretiminde teşviklerimizle üreticilerimize birçok kolaylık sağladık" diye sözlerini sürdüren Bakan Fatih Dönmez, şöyle dedi:"Alım garantisi, harç, vergi, ruhsat muafiyetleri sağladık. Bunların sonucunda da 2018'de kurulu gücümüzü tam 4 bin 981 megavata yükselttik. Yine 2018'de kurulu gücümüze tam 4 bin 25 megavat ilave ettik. Bu gücümüzün içerisindeki en büyük payı da yine güneş aldı. 2018'deki sistemimize ilave ettiğimiz 4 bin 25 megavat yüzde 40'dan fazlası güneş kaynaklı. Bunlar bizim için yeterli değil. Çünkü biz daha yeni başlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getireceğiz. Sadece yenilenebilir enerji üretiminde değil teknolojilerinde de söz sahibi olmak istiyoruz.Türk mühendis ve işçisinin akıl teri ile ıslattığı fikirler, dünyanın her yerine 'Made in Turkey' damgalı güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ile enerji taşıyacak. Artık enerji politikalarında mümkün olduğunca ithalata yer olmayacak. Bu ve bunun gibi yatırımlarımızla Türkiye, enerji teknolojilerinde merkez ülke konumuna gelecek."Bakan Dönmez, enerji teknolojilerinin bu anlamda Türk ekonomisinin değişim ve dönüşümünde başat rolü oynayacağını, yapay zekaların, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir yüzyılda teknolojiyi geliştirmek zorunda olduklarını söyledi. Dönmez, yenilenebilir enerjinin bu alanda ciddi potansiyeli olduğunu, güneşten jeotermale, rüzgara kadar her alanda potansiyelin çok yüksek olduğunu ve bu potansiyeli ortaya çıkarmanın kendi ellerinde olduğunu dile getirdi. Dönmez, şunları dedi:"Bu güzide tesisimiz, dinamik hale getirdiğimiz yenilenebilir enerji sektörüne dinamizm katacak, benzer vizyoner ve güçlü projelerin de hızla artarak hayata geçmesine cesaret verecektir. Bugün ilk adımı atacağımız bu yatırım 1500 kişiye istihdam sağlayacak ve beraberinde yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşmasına imkan verecektir. Yıllık 1000 megavat üretim kapasitesine sahip. 621 bin metrekare arazi üzerine 125 bin metrekare kapalı alana sahip bu büyük yatırım üretimimize önemli bir katkı sağlayacak. Bu yola, bu ülkenin insanına, kaynağına, enerjisine güvenerek yola çıktığımızı söylemiştik. İnsan gücü, yatırımcısı ve milletimizin desteği bizleri mahcup etmedi, biz de bu yolculukta taş üstüne taş koyarak ilerleyeceğiz ve bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'nin büyümesi için elini taşın altına koyan herkesin destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Milletimize hizmet yolunda hiç durmadan, yılmadan, her türlü engele rağmen bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."Temel atma töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin sembolü olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Bakan Dönmez, Halisdemir'in ailesine başsağlığı diledi.Şehitlik ziyaretinin ardından Bakan Dönmez, Niğde Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.