Bakan Dönmez açıkladı: "Seri üretime başlıyoruz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.
25.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:15
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Dönmez, Güncel