Bakan Dönmez: "Akdeniz'de Kimsenin Haklarımızı Gasp Etmesine İzin Vermeyeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, " Türkiye
, Akdeniz
'de ne kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarında vazgeçecek durumda. Yani Akdeniz'de oldubittiye asla izin vermeyeceğiz. Ne ülkemizin ne de KKTC
haklarını kimsenin gasp etmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul
2019 - 14'üncü Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ
, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı açılışında konuştu.
Bakan Dönmez, "Türkiye, Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarında vazgeçecek durumda. Yani Akdeniz'de oldu bittiğe asla izin vermeyeceğiz. Ne ülkemizin ne de KKTC haklarını kimsenin gasp etmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Oyunu değiştirebilecek en önemli adımı petrol ve doğalgaz aramacılığı olarak görüyoruz
Petrol ve doğalgaz aramacılığının önemine dikkat çeken Bakan Dönmez, "Milli Enerji ve Maden Politikası'nda belirlediğimiz hedeflerimiz arasında petrol ve doğalgaz aramacılığı anahtar bir role sahip. Oyunu değiştirebilecek en önemli adımı petrol ve doğalgaz aramacılığı olarak görüyoruz. Türkiye ekonomisi ne şart altında olursa olsun büyümeye devam ediyor. Büyümemiz yavaşladığı zamanlarda ihracatımız artıyor. Bu tabloya baktığımızda ülkemizin enerji talebinin özellikle de petrol ve doğalgaz talebinin her zaman yukarı doğru seyredeceğinin aşikar olduğunu söyleyebiliriz. Bu gerçekten yola çıkarak kara ve denizde petrol ve doğalgaz aramacılığına hız verdik. Çalışmalarımızın sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladık. Trakya Bölgesi
'nde bir doğalgaz keşfi söz konusu olmuştu. Bu keşif ile cari açığımızın kısmen de olsa kapanmasına 5 milyar TL katkı sağlamış olacağız. Oradaki doğalgaz rezervi yaklaşık 3 milyar metreküp civarında. 300 bin hanenin 10 yılık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Buradan günlük 820 bin metreküp civarında doğalgaz üretimi yapıyoruz. Ayrıca Diyarbakır
ve Siirt
'te 3 yeni petrol sahası keşfettik. Yaklaşık 22,5 milyon tonluk bir rezervimiz var.İlk defa orada hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üretimini de gerçekleştirmiş oldu. Bu sahanın ekonomimize katkısı yaklaşık 700 milyon dolar civarında olacak" şeklinde konuştu.
Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramaları hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, "Hem sığ hem de derin deniz sondaj ve arama faaliyetleri paralel olarak devam ediyor. Sığ denizde; Adana
'da bulunan Kuzupınar 1 Kuyusu'nda sondaja devam ediyoruz. Derin denizde ise Fatih Sondaj Gemisi, Alanya
1 Kuyusu'nu tamamlamak üzere. Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi de birkaç ay içerisinde inşallah Akdeniz'de sondajlarına başlayacak. Ülkemizin günlük 1 milyon varil civarında olan petrol talebi ve 50 milyar metreküp civarı olan yıllık doğalgaz talebini karşılamak için rezervlerimiz ekonomimize kazandırmak mecburuz. Türkiye, Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarında vazgeçecek durumda. Yani Akdeniz'de oldu bittiğe asla izin vermeyeceğiz. Ne ülkemizin ne de KKTC haklarını kimsenin gasp etmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
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Akdeniz, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com