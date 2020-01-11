Bakan Dönmez: "Altın madenciliği son yıllarda önemli gelişmelere sahne oldu"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması SİİRT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Altın madenciliği son yıllarda önemli gelişmelere sahne oldu. 2017'de 22,5 ton olan toplam altın üretimimiz 2018'de yüzde 20 artışla 27,1 tona, 2019'da da bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 38 tona yükseldi. Bunun da bedeli 1,9 milyar dolardır."

Kaynak: AA