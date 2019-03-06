Bakan Dönmez: "Artık İthal Kömür, İthal Gaza Dayalı Santral Kurma İzni Vermeyeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Yozgat
'ta yaptığı açıklamada, "Bundan sonra ithal kömür, ithal doğalgaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız, yetmezse buna izin vereceğiz" dedi.
Dönmez, Sorgun
ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Dönmez, Enerji bakanlığı olarak özellik son dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha önem vermeye başladıklarını söyledi. Türkiye
'nin enerji kaynakları açısından çok tatminkar olmadığını, tüketilen her 4 birim enerjinin 3 binini dışarıdan ithal edildiğini belirterek, "Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere kömürümüz var ama kalitesi düşük olduğu için bazı sanayi tesislerimiz, santrallerimiz yüksek kalorili kömür kullandığından dola onlar ithal ediyorlar. Biz dedik ki bundan sonra ithal kömür, ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız, yetmezse buna izin vereceğiz. Nitekim son bir kaç yıldır hemen oranlar değişmeye başladı. Elektrik kullanımında, elektrik üretiminde yerlilik payı yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik yüzde 60'la girdik" dedi.
Dönmez, ithal kömüre yıllık ortalama 4 milyar dolar civarında bir ödeme yapıldığını vurgulayarak, "Toplam enerji ithalatımız ortalama 4045 milyar dolar neredeyse cari açığımız kadar. Ne kadar yerli üretirsek yurt dışına o kadar daha az döviz ödemiş olacağız" ifadesini kullandı. Trakya
'da 3 milyar metreküp kadar doğal gaz bulunduğunu anlatan Dönmez, bu doğal gazın 300 bin hanenin 10 yıl enerjisini yeteceğini belitti. Hem denizde hem de karada sondaj çalışmaların yapıldığını anlatan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Denizde sondajımız var bugünlerde hedef derinliğe ulaşacağız. İnşallah var, olmasa da buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Bulanlar ancak arayanlar. Bir gemimiz vardı şimdi bir gemimiz daha oldu. Dünyada bu kadar yüksek kabiliyetli teknik özelliklere sahip 16 gemi var bunun 2'si bizde. Yerlileştirdiğimiz için maliyetlerimiz de en az yarı yarıya azaltmış olduk. Madende 2 bin yılına kadar MTA yılda sadece 30 bin metre sondaj yapıyordu. AK Parti
hükümetleri zamanında 300 bin metrelere çıkardı. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık tam bir milyon 500 bin metre sondaj yaptık. Ondan önceki sene bir milyon metre sondaj yaptık. Yeri dele dele altında ne var ne yok keşfedeceğiz. "
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Yozgat, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com