Bakan Dönmez: Bağımsız Enerji Kaynaklarına Ulaşmaya İhtiyacımız Var

Kaynak: DHA

TEKİRDAĞ'da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmasına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Şimdi biz denizde, karada petrol, doğal gaz ne varsa aramak için elimizden geleni yapıyor durumdayız. Geçen yıl petrole sadece 70 kadar sondaj yapabildik. Bu sene onu ikiye katlayacağız. 140 sondajımız olacak" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakan Dönmez'i, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve partililer karşıladı. Bakan Fatih Dönmez, restoranda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda kadınlara karanfil dağıttı.Yerel seçim kampanyası kapsamında 15 gündür alanlarda olduklarını belirten Bakan Dönmez, "Hemen hemen gittiğimiz her yerde ilgi ve alaka ile karşılaşıyoruz. Ama özellikle kadınların ilgisi, bu seçime olan teveccühleri erkeklere oranla bir tık daha yukarıda. Kadın Kollarımız büyük bir fedakarlık ile bu hizmetleri yapıyorlar. Onlar olmazsa herhalde bugünkü başarı eksik olurdu. Kadınlarımızın, annelerimizin zaten bizim kültürümüzde ve inancımızda yeri muazzam. Biz, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir milletiz" diye konuştu.'KADINA ŞİDDET HALA SONLANMADI'Dönmez, zaman zaman toplumda kadına karşı şiddete şahit olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Eskiye nazaran azalmakla birlikte hala sonlanamadı. Üzülerek söylüyorum, burada eğitim faktörü de çok önemli bir konumdadır. Yani eğitilmiş insanlardan da bu şiddeti kadınlarımız görebiliyor. Dolayısıyla eğitimin bu işte yetersiz kaldığını görüyoruz. Bizim özümüze, kültürümüze dönerek özellikle kadınlarımıza karşı, çocuklarımıza karşı ayrım yapmaksızın, nasıl davranacağımızı öğrenmemiz gerekiyor."'KADINLAR, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ'Kadınların 21'inci yüzyıl Türkiye'sinde değişim ve dönüşümün öncüsü olduğunu kaydeden Bakan Fatih Dönmez, "Benim makamım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, daha çok erkeklerin sıkça çalıştığı bir alan. Ama ofislerimiz yetersiz kalıyor. Nitekim geçtiğimiz yılda, o zaman Enerji Bakanlığında müsteşardım, ondan da 'pozitif ayrımcılığı nasıl yapabiliriz, kadınları biraz daha yönetim de görme imkanı olabilir mi' diye, evet birkaç atamamız oldu ama hala yetersiz. Biraz da bu kadınlarımızın çekimser davranmasıyla alakalı. Nitekim geçtiğimiz yıl farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'de enerji üreten kadınlar programı düzenlendik ve çok fazla ses getirdi. Bu sene ayın 14'ünde bunun ikincisini yapacağız. 6- 7 başlıkta ödül vereceğiz. Çok sayıda başvuru var. Ben de merakla bekliyorum" dedi.'ENERJİSİZ BİR HAYATI DÜŞÜNEMİYORUZ'Bakan Dönmez, konuşmasının devamında enerjideki gelişmelere ve yatırımlara dikkat çekti. Elektriksiz ve enerjisiz bir hayatın düşünülemeyeceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:"Japoncada enerjinin karşılığı hayat. Bugün de baktığımızda enerji, toplumun hem iktisadi hayatında hem de sosyal hayatında en temel unsurlarından birisi. Hangi coğrafyada olursanız olun hükümetlerin en önemli unsurlarındandır. Enerjisiz bir hayatı düşünemiyoruz. Şu anda belki elektrikler kesilse güneş enerjisi ile toplantıya devam edebiliriz ama hava karardığında bunu yapma imkanımız olmaz. 2 binli yılların başında elektrik tarafında da doğal gaz tarafında da sorunlarla boğuşan bir Türkiye vardı. Kabaca 100 birim elektrik tüketiyorsunuz ama 70- 80 birim elektrik üretiyorsunuz. ya ülkenin yüzde 30'unu karanlığa gömeceksiniz ya bu yüzde 30'u il il, ilçe ilçe paylaştırarak günün belli saatlerinde enerjisiz kalacaksınız. Eğer fabrikada çalışıyorsanız sanayiniz, makineleriniz stop edecek. Elektriğin gelmesini bekleyeceksiniz. O Türkiye'den, bugün bu Türkiye'ye geldik. 30- 32 bin megavat kurulu güç 89 bin megavata ulaştı."'BAĞIMSIZ ENERJİ KAYNAKLARINA İHTİYACIMIZ VAR'Son birkaç yıla kadar elektriğin de ithal edildiğini hatırlatan Bakan Fatih Dönmez, "Evet birinci enerji kaynakları açısından Türkiye dışa bağımlı. Tükettiğimiz petrolün ancak yüzde 7- 8'ini üretebiliyoruz. Doğal gaz yüzde 2- 3. Var gücümüzle de arıyoruz. Bir sloganımız var; 'Varsa bulacağız.' Geçen Sayın Cumhurbaşkanımız da güzel bir söz kullandı; 'Bulanlar ancak arayanlardır.' Şimdi biz denizde, karada petrol, doğal gaz ne varsa aramak için elimizden geleni yapıyor durumdayız. Geçtiğimiz yıl petrole sadece 70 kadar sondaj yapabildik. Bu sene onu ikiye katlayacağız. 140 sondajımız olacak" diye konuştu.Yeni sondaj gemisi 'Yavuz'un birkaç ay içinde faaliyete geçeceğini bildiren Bakan Dönmez, şöyle devam etti:"Biliyorsunuz şu anda 'Fatih' sondaj gemisi, Antalya'da sondajına devam ediyor. İkinci gemiyi de aldık, ismini 'Yavuz' koyduk. O da önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akdeniz'in sondajlarına devam edecek. Dünyada bu özellikte en gelişmiş özelliklerine sahip 16 gemiden 2'si bizim. 2 tane de araştırma yapan gemimiz var. Bu gemilerimizle önce röntgenini çekiyoruz, denizin altında ne var diye. Havada 2 uçağımız var, yol dizi görüntüleme işi yapıyor. Yüzde 80- 85'ini bitirdik. Geçtiğimiz yıl Türkiye tarihte bir rekor kırdı. 1 milyon 500 metrelik sondaj yapıldı. Anadolu'yu delik deşik ediyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak için ne var, ne yok bilmek zorundayız. Bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacımız var. 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve o büyükşehre bağlı 50 ilçede doğal gaz kullanımı vardı. Bugün 81 ilin 81'inde de doğal gazı görüyoruz. 50 olan yerleşim biriminin sayısını 510'a çıkarttık. Yaklaşık 50 milyon vatandaş doğal gaz kullanıyor. Onlardan birisi de Tekirdağ. Artık hava kirliliği sorunlarıyla boğuşmuyoruz. 2000'li yıllardan önce birçok şehrimizde maskesiz sokağa çıkılmıyor, 'hasta olursunuz' deniyordu. Türk halkı hizmetlerin en güzeline layık. Siz bize destek olduğunuz müddetçe biz de gece gündüz çalışırız."'KAPALI'DA OLUMSUZ SONUÇ ÇIKTI'Yerli üretimi ekonomiye kazandırmada birçok proje geliştirdiklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları söyledi:"Kömürü tabii sadece sobalarda, kaloriferlerde değil biz santrallerimizde de elektrik üretim amaçlı kullanıyoruz. Türkiye'de yaptığımız son keşiflerle birlikte 18- 19 milyarlık bir gurur elde ettik. Geçtiğimiz yıl üretimde bir rekor kırdık. Bunun arkası yüzlerce yıl önce çıkar. Biz bir taraftan da kömür ithal ettik her yıl yurt dışından 3- 4 milyarlık. Onun için daha çok geldik, daha çok yenilebilir kaynaklara öncelik vermek maksadıyla bazı projeler geliştirdik. Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin megabaytlık termik santral projesi kurduk ve bunu sağladık. Bunlardan birkaçı Trakya bölgemizde. Çalıştığımız projelerden bir tanesi de Çerkezköy- Kapaklı bölgesinde. Fakat son çalışmalarda teknik ve ekonomik olarak projenin fizibilitesiyle alakalı olumsuz bir sonuç çıktığı için bu projeyi yapmaktan vazgeçtik. Bunu değerli Çerkezköy halkı ve değerli Kapaklı halkıyla özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu zaman zaman çok dile geliyor, herhangi bir polemiğe girmeye gerek kalmadı. Gelinen son noktayı sizinle paylaşmak istedim."Bakan Dönmez, daha sonra cuma namazını kılmak üzere, Mevlana Camii'ne geçti.- Tekirdağ