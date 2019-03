Kaynak: İHA

Bakan Dönmez: "Belediyelerinizi Kandil'den emir alanlara mı teslim edeceğiz?" "İş makinelerini terör örgütüne peşkeş çekenlere eyvallah mı diyeceğiz?" "Türkiye vicdan ve merhametin köreldiği dünyada umudun adresi durumunda" "Ana muhalefet 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' dedi" "2002 yılında 5 ilde olan doğalgaz, bugün 81 il ve 510 ilçede var"BİLECİK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birbirine benzemez 3 partinin kurduğu ittifakı 'zillet ittifakı' diye adlandırarak, "Bilecik'ten bütün Türkiye'ye sesleniyorum, belediyelerinizi Kandil'den emir alanlara mı teslim edeceğiz. Bu milletin kaynaklarını, devletin imkanlarını kandile aktaranlara şehirlerimizi HDP'yle savaş alanlarına çevirenlere mi teslim edeceğiz" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir takım ziyaret için geldiği memleketi Bilecik'te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik STK Temsilcileri ile bir araya geldi. Burada hemşehrilerine seslenen Bakan Dönmez, "31 Mart'ta AK Parti'nin zaferini müjdeleyecek sizlere selamlar olsun. Hak ile batılın, doğru ile yanlışın, hakikat ile yalanın geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelesi sürüyor. Geçmişten bu ağır ve şerefli yükü hakkıyla taşıyan atalarımızın sırtındaki bu yük bugün bizlerin omuzlarında. Geçmişte topuyla, tüfeğiyle milletimizin imamını boğmaya semalarımızı ezansız bizleri vatansız koymaya çalıştılar ama başaramadılar. Milletimiz göğsünde imanı kalbinde cesareti ile bu topraklarda düşmana geçit vermedi hamdolsun. Hiç bir zaman esaret altında yaşamadık, yaşamayacağız da. Bu bizim fıtratımıza aykırı. Hürriyetimize istiklal ve istikbalimize kast eden olursa 82 milyon tek vücut bu aziz milleti karşında bulacak inşallah. Bugün birileri yine eski günlere götürme gayretinde bir zamanlar hasta adam dedikleri Türkiye'yi bugün sapa sağlam karşılarında durmalarına tahammül edemiyorlar. O yüzden ülkemizde ve coğrafyamızda bitmek bilmeyen kin ve nefretlerini yeniden kusmaya başladılar. Bugün de terörle, ekonomik silahlarıyla ayaklar altına aldıkları sözde demokratik değerleri ile bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar" dedi. "Türkiye vicdan ve merhametin köreldiği dünyada umudun adresi durumunda" Bakan Dönmez, konuşmasında Türkiye vicdan ve merhametin köreldiği dünyada umudun adresi durumda olduğunu anlatarak, "Mazlumların dileğinde, milletimizin hayır duasındayız hamdolsun. İnsanlığın tek kalesi olan Türkiye'yi düşünmek için neler yaptıklarına şahit oluyorsunuz. Parti kapatma davası, 367 krizi, e-muhtıra, Gezi Parkı, 17-25 Aralık, Danıştay saldırısı ve en nihayetinde 15 Temmuz gibi bir çırpıda saydığım bütün bu siyasi suikastların tek bir ortak noktası vardı. Hepsi dışarıda hazırlandı, içeride servis edildi. Hamdolsun hepsinde de daha da güçlenerek çıktık. Biz zamanlar taşeronlarıyla yaptıkları işleri artık gizleme ihtiyacı bile duymadan kendi elleriyle yapmaya kalkıyorlar. Sanıyorlar ki her yönden saldırırsak Türkiye'ye diz çöktürürüz. Her türlü sinsi, alçak ve ahlaksızlıklara karşı başvurmadan çekilmediler. Geçen hafta dünyanın en önde gelen bankaları Türkiye hakkında düzmece raporlar yazarak nasıl bir kaos oluşturmaya çalıştıklarını şahit olmadık mı? Seçim öncesi piyasalarda manipülasyon yaparak milletimizin tercihine ve ülkemizin geleceğine etki etmek istediler. Hamdolsun merkez bankamız durumu fark etti gereken tedbirleri aldı. Daha önce bir arya gelmesi mümkün olmayan kişi ve grupların konusu Türkiye'nin istiklalini karartmak olunca nasıl iş birliği yaptıklarına hep beraber şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanımız meydanlarda sürekli ne diyor. 'Bu seçim bir beka meselesidir'. Bugün etrafımıza, coğrafyamıza şöyle bir bakalım. Bu ateşi buraya taşımak isteyenlerin hile ve oyunlarını görmekteyiz. Türkiye'nin zayıf olması demek Gazze'nin sahipsiz olması Türkmenlerin öksüz kalması, balkanların bir lokmada yutulması Kudüs'e sessiz kalınması demek" ifadelerini yer verdi. "Ana muhalefetin 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' dedi" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölücü örgüt ve siyasi uzantıların Suriye'de kurulmak istenen terör örgütünün Pensilvanya'nın gündeminde siyaset yapanların ve içeride bunlara çanak tutan muhalefet partilerinin tek bir derdi olduğunu söyledi. O da bu ülkenin geleceğine kara çalmak oluğunu anlatan Bakan Dönmez sözlerine şöyle devam etti; "Milletimizin geleceğini çalmak, yerli ve milli olan her şeyin karşısında duran birçok var karşımızda. Onların milli olmaktan kastı ne biliyor musunuz? Ana muhalefetin parti sözcüsü kendi ağzıyla açıkladı. 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' dedi. Yazıklar olsun sana, bu millettin askerine, polisine kurşun sıkan sokakları ateşe veren özgürlük bahanesiyle yakan, yıkan batının ciddi çocuklarıyla ittifak yapmak millilikmiş. Sorarım size hemşehrilerim böyle diyen birinden, böyle birinin mensur olduğu zihniyetten bu ülkeye hayır gelir mi Allah aşkına. Geçenlerde medyada çıktı gördünüz. PKK ile bağlantısı tespit edilen 340'a yakın isim millet ittifakının listelerinden aday gösterildi. Sanmayın ki bunlar HDP'nin adayları, hayır değil. Birbirine benzemez 3 partinin kurduğu zillet ittifakının listelerinden aday. Bilecik'ten bütün Türkiye'ye sesleniyorum belediyelerinizi kandilden emir alanlara mı teslim edeceğiz. Bu milletin kaynaklarını, devletin imkanlarını kandile aktaranlara şehirlerimizi HDP'yle savaş alanlarına çevirenlere mi teslim edeceğiz." "İş makinelerini terör örgütüne peşkeş çekenlere eyvallah mı diyeceğiz" Bakan Dönmez, konuşmasında CHP'ye yüklenerek, "İçme suyu getirmesi için verilen kepçeleri, iş makinelerini terör örgütüne peşkeş çekenlere eyvallah mı diyeceğiz. Elbette bizim de elimiz kolumuz bağlı oturacak halimiz yok. Memleketin istikbali, vatandaşlarımızın huzur ve refahı Türkiye'nin yüce menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Bunun için de kimseden izin alacak halimiz yok. O günler geride kaldı. Birilerinin pusulası hala eskiyi gösteriyor olabilir. Onlar hala geçmişin özlemiyle yaşıyor olabilir. İstiyorlar ki Türkiye hala Avrupa'nın hasta adamı olarak kalsın. Söyleneni yapan, itiraz etmeyen azıcık başını kaldırdığında hizaya sokulan bir Türkiye olsun istiyorlar karşılarında. Ancak unuttukları, hesaba katmadıkları bir şey var. Türkiye artık eski Türkiye değil, o günler çok eskilerde kaldı. Türkiye bugün neden hedefte? Çünkü Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam ettiği dünya siyasetinde söz sahibi olmaya başladığı dünya 5'ten büyüktür dediği için hedefte. Kendisine dikilen elbiseyi reddettiği için, hakkı ve hakikati haykırdığı için, var olan düzenin temellerini sarstığı için Türkiye hedefte. Dünyada taşlar yerinden oynarken Türkiye artık sahnede ve oyun kurucu rolünde. Bugün bunu kabullenmeyenlerin son çırpınışlarını görüyoruz. Ancak biz bugün bu oynanan oyunların gerisinde bu coğrafyadaki bin yıllık hesaplaşmanın yattığını da çok iyi biliyoruz. Uzun ince bir yolumuz var hedefe giden yönde. Bu yolda önümüze çok engeller çıkacak biliyoruz. Durdurmaya çalışacaklar. Her türlü alçakça, kalleşçe, haince oyunlarla geri döndürmeye çalışanlar olacak. Dost görünenler düşman olacak. Ama ok yaydan çıktı bir kere" dedi. "Muhalefetin adaylarına bakıyorum da her biri ayrı telden çalıyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefetin adayların her birinin ayrı bir telden çaldığını söyleyerek, "Her birinin ayrı bir gündemi, ayrı bir ajandası var. Biri laf cambazlığı yapıyor, diğeri milleti hor görüyor. Geçenlerde gördünüz ana muhalefetin Hatay büyükşehir belediye başkanı ne dedi. 'Oy yoksa hizmet de yok'. Böyle bir şey olabilir mi. Böyle bir anlayış olabilir mi. Sen belediye başkanlığına namzet birisin. Ne yapacaksın seçilirsen? Bana oy verenler ve vermeyenler diye milleti ikiye mi böleceksin? Sorsan lafa gelince derler ki seçildiğim gün parti rozetini çıkartacağım. İnanıyor musunuz böyle diyenlere? Aman ha sakın. Güzel bir sözümüz var. Ne demiş atalar? Sureti haktan görünmek. Görünür de iyi niyetli davranıp, iyiliğinizi istiyormuş gibi davranan ama arkadan her türlü oyunu çevirmekte mahsur görmeyenler için kullanılır. Osmanlı zamanında belediye başkanları için ne denirdi, Şehremeni. Yani şehrin her şeyinin emanet edildiği kişi. Şehirde olan biten her şeyden sorumlu olan kişi. Fark gözetmeden çalışan kişi demekti. İşi ehline teslim etmek önemli. İşini gönülden aşkla yapan belediye reisleri lazım. Meydanlarda milletimizle bir araya gelirken hep ne dedik? Bizimkisi bir aşk hikayesi. Biz bu millete hizmet etmeye talibiz. Biz milletin gönlüne girmeye sevdasına talibiz. İnşallah 31 Mart gecesi gönül belediyeciliği ile Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e dalga, dalga dağılacağız inşallah" dedi. " Siyaset bu kadar ucuz mu?" Bakan Dönmez, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aradıkları için ana muhalefetin kendilerine karşı çıktıklarını anlatarak, "Geçenlerde ana muhalefetin milletvekili yazılı soru önergesi verdi. Ne dedi biliyor musunuz? 'Akdeniz'de niye doğalgaz petrol arıyorsunuz?'. Bunu soran kişi milletin vekili. Yani milletin hakkını hukukunu menfaatini savunmak ve korumakla görevli. Bunun için seçilmiş olan kişi. Ben yorumu sizin takdirlerinize bırakıyorum. İnanıyorum ki milletimiz 16 yıldır olduğu gibi bu seçimde de işi ehline emanet edecektir. Eğer işini ehline teslim etmezsek çıkar bir belediye başkanı der ki 'ilçemize doğalgaz getireceğiz'. Sen belediye başkanının yetkilerini biliyor musun? diye sormak lazım. Doğalgazın ilçelere nasıl getirildiğini biliyor musun diye sual etmek lazım. Millete tutamayacağı sözü vermek siyasetin harcı değil olmamalı da. Bir zamanlar bilirsiniz seçim meydanlarında iki anahtar vaat ediliyordu. Ne oldu ne dediler sonra? Dün dündür, bugün bugündür. Siyaset bu kadar ucuz mu? Yıllarca böyle boş vaatlerle milletimizin siyaset kurumuna olan inancını yitirttiler. Hamdolsun ki sayın cumhurbaşkanımızla beraber, AK Parti iktidarındakilerle beraber vatandaşımıza her zaman yapacağımızın işin sözünü verdik. Cenabı hakka şükürler olsun ki milletimize karşı yüzümüzü hiçbir zaman yere düşmedi. Milletimize karşı hiçbir zaman mahcup olmadık" dedi. "2002 yılında 5 ilde olan doğalgaz sayısı bugün 81 il ve 510 ilçede doğalgaz var" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün sağlıkta, enerjide ulaştırmada, sporda bilimde ve ekonomide çağ atlayan bir Türkiye olduğunu söyledi. 2002 yılında 5 ilde olan doğalgaz sayısı bugün 81 il ve 510 ilçede doğalgaz olduğunu anlatan Bakan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti; "Elektrik ve doğalgaz güvenliğini sağlayan bir Türkiye var hamdolsun. 16 yıl öncesinin Türkiye'sini bir düşünün. Nereden nereye geldik. Bunların hepsi milletin derdiyle dertlenen bir taş üstüne taş koyma gayretinde olanların gayretleriyle oldu, çabalarıyla oldu. Yeter mi? Elbette yetmez. Türkiye son 15 yılda adeta engelli koşu yaptı. Sadece 2023'e değil, gelecek yüzyıla bizleri ulaştıracak hedeflerimizi ortaya koydu. Ancak bizi hedefe ulaştıracak her kulvarda önümüze yeni engeller koydu. Yeri geldi oyunun kuralları değişti. Ama artık oyunun da oyuncuların da değişme zamanı geldi. Çok partili sisteme geçtiğimiz bugünde bu tarafa Menderes Özal'lı yıllar hariç kırılgan siyasi ortamın ürünü olan ekonomik krizler ve bürokratik oligarşiler çok çektik. Bugün birileri o günleri romantize ederek siyasetin halkın sorunlarına çözüm üretmediğini en temel ihtiyaç maddelerinin kara borsaya düştüğü gençliğin ideolojik sebepler nedeniyle birbirine kırdırıldığı, binlerce insanın idam edildiği sistematik işkenceye maruz kaldığı milyonlarcasının fişlendiği vatandaşlıktan atıldığı düşünmenin suç olduğu karanlık bir dönemi bugün bize özlenen günler gibi sormaya çalışıyorlar. Artık her kim Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği ekonomik, demokratik siyasi kazanımlardan geri dönmesini istiyorsa onları küçümsüyorsa şunu iyi bilin ki o kişi geçmişten bir haberdir." "Bilecik'e son 15 yılda bakanlığımız faaliyet alanlarıyla alakalı tam 740 milyon lira yatırım yaptık" Bakan Dönmez, son olarak, belediyecilik işinin gönül işi olduğunu belirterek, "AK Parti belediyeciliği ile şehirlerimiz bugün pırıl, pırıl oldu. Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Şehirlerimiz artık dünyadaki örnekleriyle yarışır hale geldi. Bilecik'imizde bu sürede hatırı sayılır birileri son 15 yılda 30 milyardan fazla yatırım yaptık merkezi hükümet olarak. Bilecik'imize yeni hastaneler, bölünmüş yollar TOKİ konutları, sosyal tesisler kazandırdık. Bilecik'i çevre illere en hızlı ve en konforlu yollarla bağladık hamdolsun. Bilecik'i hızlı trenle İstanbul'a, Ankara'ya bağladık. İnşallah hızlı tren hatlarının genişlemesiyle Bilecik artık önemli bir merkez haline de gelmiş olacak. AK Parti'den önce Bilecik'te sizlere soruyorum. Üniversite var mıydı? Hamdolsun. Şeyh Edebali Üniversitesi'ni kurmak da bizlere nasip oldu. Çiftçilerimize esnaflarımıza destek ve teşvikleri verdik. İşlerini, aşlarını büyütmelerine destek olduk. Bilecik'e son 15 yılda bakanlığımız faaliyet alanlarıyla alakalı tam 740 milyon lira yatırım yaptık. 2006'da şehrimize doğalgaz getirdik. Merkezin yanı sıra Bozüyük, Vezirhan, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı'nı da doğalgazla buluşturmuş olduk. Osmanlı çınarının filizlendiği Ertuğrulgazi'nin, Osmangazi'nin varlığıyla şereflenen ey güzel Bilecik yürüdüğümüz bu kutlu yolda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Allah sizlerden razı olsun. 2002'den bu yana her seçimde AK Parti'yi ve cumhurbaşkanımızı desteklediniz. Şimdi cumhur ittifakı ile daha güçlü, daha kuvvetli daha iri daha iyiyiz elhamdülillah. Cumhur İttifakı milletimizin emrinde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında oldu. Hakkın ve hakikatin savunucusu oldu. Pazara kadar değil, mezara kadar inşallah" dedi.