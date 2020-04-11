Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Dönmez, "BOREL seri üretimde"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milki bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde" dedi.

11.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:13
Bakan Dönmez,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milki bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla BOR katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlandığını duyurdu. Bakan Dönmez paylaşımında, "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde. Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Dönmez, Twitter, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Haberler ›› Güncel ››Bakan Dönmez, 'BOREL seri üretimde' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: Adana'da Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi güçlükle yakalandı - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 12:19: SULTANAHMET MEYDANI BOŞ KALDI-2 - Haber 12:19: Çeşmeliler evlerine kapandı - Haber 12:19: 2 kişinin korona virüslü çıktığı site izolasyon altına alındı - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 11:09: Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı - Haber 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler