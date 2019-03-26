Kaynak: İHA

Bakan Dönmez: "Cari açığın önemli bölümü enerji açığından"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "2002 yılından bugüne önemli yatırımlar yapılmasına rağmen ülkenin cari açığının büyük bir bölümü enerji ithalatımızdan kaynaklanıyor"GİRESUN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2002 yılından bugüne önemli yatırımlar yapılmasına rağmen ülkenin cari açığının büyük bir bölümünün enerji ithalatından kaynaklandığını söyledi. Beraberinde AK Parti Giresun İl Başkanı Kenen Tatlı, Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk ile birlikte Giresun'da bugün Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sorunları yerinde görüp yerinde çözeceksin sorununu bir parçası olacaksın. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek suretiyle hizmet ve projelere ilişkin konularda aydınlatmaya çalışıyoruz. Enerji konusunda en temel ihtiyaçlarından biridir. Sadece aydınlatmayla değil, sanayi ve ekonomiyle vaz geçilmez bir unsurdur. Hayatın kaynağı haline geldi. Su, hava kadar önemlidir.2002 Yıllarda o günün bakanlığı olmayan enerjiyi yönetmeye çalışıyordu. 30 bin megavat kurulu gücü 89 bin megavata çıkardık. Ülke büyüyor ekonomi büyüyor. Ülke yüzde 5-6 büyürken enerjiye olan talep bunun 1,5 katı kadar artmış. Bu açığı kapatıp ihtiyacı da kapatacaksın. Bununla ilgili 100 bin dolarlık yatırım yapılmış bunun bir kısmı da özel şirketler aracılığıyla yapıldı.23 milyar dolarlık özelleştirme yapılmıştır. Bunlar hazineye kaynak olarak girdi. Özel sektörün giremediği yerlere devlet olarak biz kaynak aktardık. Gerek elektrik gerekse doğal gaz baktığımızda niteliği itibarıyla kamu hizmeti özelliğini yitirmiş değil. Sanki buralar kamu hizmetini bırakmış gibi bir algıya düşmemek gerekir. Biz sadece işletme hakkı devri yapmışız. Şebeke sorunlarıyla ilgili ifade edilen sorunlara ilişkin görüşeceğiz. Doğalgaz konusuna gelince bazı ilçelerimizde çalışmalar başladı yakın zamanda enerji verilmeye başlanacaktır. Doğalgazda ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlası doğalgaz kullanıyor. Kamudan hiçbir kaynak ayırmadan bunları başardık. Doğalgazın önemli bir kısmını da ithal ediyoruz. Henüz kendi kendimize yeterli değiliz. Ancak bu konuda yeni arayışlarımız devam ediyor. Yerin altındaki varlığımız ekonomiye kazandırılmadığı sürece kimseye faydası olmaz. Önemli bir kısmını ithal ediyoruz . İşte cari açığın önemli bir nedeni de budur" dedi.