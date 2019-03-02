Bakan Dönmez'den 20 Bin Kişiye İş Müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan maden sahalarını üretime açacaklarını, bu yolla ilave 20 bin kişilik istihdam sağlanacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Bakan Dönmez, ziyarette yaptığı konuşmada, geçen yıl 24 Haziran öncesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bin 500 işçi alımı sözü olduğunu anımsattı.

"EKONOMİYE ÇARPAN ETKİSİNİ GÖRMEK GEREKİYOR"

İŞKUR ve TTK'nin gerekli düzenlemeleri yaptığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Zonguldak'tan 700, Bartın'dan 200 ve Karabük'ten 100 kişi alınacak. İnşallah birkaç ay sonra da kalan 500 kişiyi de yöreden istihdam etmek suretiyle süreci tamamlayacağız. Önemli olan burada sadece istihdam artışı değil üretimi de artırmak suretiyle bölge ekonomisinde kalkınmayı sağlayacağız. Özel sektöre açtığımız ruhsat alanlarıyla birlikte orada da bir üretim ve istihdam artışı olacak. Konuyu bin 500 işçiyle sınırlı tutmamak, bunun bir ekonomiye çarpan etkisini görmek gerekiyor. Zonguldak için hayırlı olsun."

"20 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM POTANSİYALİ DAHA SAĞLAYACAĞIZ"

20 bin kişiye iş müjdesi veren Bakan Dönmez, "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız." dedi.