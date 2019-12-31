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Bakan Dönmez'den 2020'de "daha fazla çalışmaya varız" mesajı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji sektöründe 2019'un başarılarla geçtiğini belirterek, "Yeni umutlar ve heyecanlarla girdiğimiz 2020'de de dünden daha fazla çalışmaya, daha fazla ter dökmeye biz varız Türkiye." ifadesini kullandı.

31.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:22 Bakan Dönmez'den 2020'de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji sektöründe 2019'un başarılarla geçtiğini belirterek, "Yeni umutlar ve heyecanlarla girdiğimiz 2020'de de dünden daha fazla çalışmaya, daha fazla ter dökmeye biz varız Türkiye." ifadesini kullandı.
Dönmez, hesabından bu yıl enerji sektöründe yaşanan gelişmelerin anlatıldığı bir paylaştı.
Bu yıl elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 62'ye çıktığı aktarılan paylaşımda, elektrik, doğal gaz, petrol, kömür ve yenilenebilir enerji alanlarında yaşanan gelişmelere ilişkin detaylara yer verildi.
Dönmez, paylaşımında "Başarılarla geçen bir yılın ardından yeni umutlar ve heyecanlarla girdiğimiz 2020'de de dünden daha fazla çalışmaya, daha fazla ter dökmeye biz varız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Dönmez, Twitter, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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