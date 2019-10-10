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Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, terör örgütü PKK/PYD'nin her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

10.10.2019 23:36Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, terör örgütü PKK/PYD'nin her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdiğini belirtti.
Dönmez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında #BabyKillerPKK etiketine yer veren Bakan Dönmez, "Askerimizin önünde duramayacağını anlayan PKK/PYD her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdi. Barış Pınarı Harekatı'nın önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Barış ve huzur hamlemizin önünde hiçbir terör örgütü duramayacak." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Ekonomi

Kaynak: AA

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