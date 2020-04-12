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Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

12.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:12
Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.
Dönmez, Twitter hesabından enerji sektörü çalışanları için hazırladıkları bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Dönmez, Twitter, Ekonomi
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