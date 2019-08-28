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Bakan Dönmez'den Geylani ve İmam-ı Azam Külliyelerine ziyaret (1)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Abdulkadir Geylani ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyelerini ziyaret etti.

28.08.2019 22:21
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Abdulkadir Geylani ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyelerini ziyaret etti.
Bağdat'taki temaslarının ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu devam eden Abdulkadir Geylani Külliyesi'ni ziyaret eden Dönmez, burada incelemelerde bulundu.
Sönmez, daha sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyesi'ni gezdi.
Bakan Dönmez, Irak ziyareti çerçevesinde Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşmüş, ardından Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile bir araya gelmişti.
Bakan Dönmez'den Geylani ve İmam-ı Azam Külliyelerine ziyaret (1)

Abdulkadir Geylani, Ebu Hanife, Bağdat, Güncel

Kaynak: AA

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