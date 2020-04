Bakan Dönmez'den korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Soytürk'ün ailesine destek

Kaynak: İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanı Kemal Soytürk'ün eşini arayarak taziye dileklerini iletti. Dönmez, korona virüs tedavisi gören Soytürk'ün eşi ve ailesinin yanında olacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini belirtti.Türkiye Taşkömürü Kurumunda elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Soytürk'ün eşi Ebru Soytürk ile görüşerek taziye dileklerini ilettiğini belirtti. Dönmez, "Hastanede Kovid-19 tedavisi gören Ebru Hanım'a yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu süreçte Ebru Hanım ve ailesinin her zaman yanında olacağız ve gereken her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA