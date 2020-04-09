Bakan Dönmez'den, koronavirüsten ölen elektrik teknikerinin eşine taziye telefonu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesi'nde elektrik teknikeri Kemal Soytürk'un eşini arayarak taziyelerini iletti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesi'nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk'ün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilerek, başsağlığı dilendi. Bakan Dönmez de bu mesajı paylaşarak, "Kemal Soytürk kardeşimizin eşiyle telefonda görüşerek taziye dileklerimizi ilettik. Hastanede Kovid-19 tedavisi gören Ebru Hanım'a Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu süreçte Ebru Hanım ve ailesinin her zaman yanında olacağız ve gereken her türlü desteği vereceğiz" açıklamasını yaptı.