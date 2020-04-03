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Bakan Dönmez'den, koronavirüsten ölen İGDAŞ çalışanı için başsağlığı mesajı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) çalışanı Bengül Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

03.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:19
Bakan Dönmez'den, koronavirüsten ölen İGDAŞ çalışanı için başsağlığı mesajı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) çalışanı Bengül Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dilerim" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Gaz Dağıtım, Fatih Dönmez, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bakan Dönmez'den, koronavirüsten ölen İGDAŞ çalışanı için başsağlığı mesajı - Haberler

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