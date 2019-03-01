Bakan Dönmez'den Köylerde Biyogaz Üretimi Açıklaması

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Köylerimiz için müjdemiz var. Kendi gazınızı kendinizin üretebileceği bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Biyogaz. Dolayısıyla siz gaza para ödemeyeceksiniz. Oradan elde ettiğiniz gazla ocağınızda çayınızı tüp parası ödemeden pişirmiş olacaksınız." dedi.Antalya'daki temasları kapsamında Korkuteli ilçesinde "Küçükköy Mahallesi İçme Suyu ve Kanalizasyon Yenileme Hattı Açılış Töreni"ne katılan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Yasası'yla yapılan hizmetlerin önemli olduğunu söyledi.Eskiden köylerde yol, su, elektrik, telefon olmadığını dile getiren Dönmez, artık köylerin tamamında bu hizmetlerin olduğunu, Büyükşehir Yasası sayesinde başırılı örneklerin yaşandığını bildirdi.Artık köylerin de doğal gaz istediğini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:"Köylerimiz için müjdemiz var. Kendi gazınızı kendinizin üretebileceği bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Biyogaz. Dolayısıyla siz gaza para ödemeyeceksiniz. Oradan elde ettiğiniz gazla ocağınızda çayınızı tüp parası ödemeden pişirmiş olacaksınız. veya sıcak suya ihtiyacınız var. Antalya güneşi bol bir kentimiz ama kışın sıcak suyu üretebilecek. Biraz tesisi büyük kurarsanız, sobadan da kurtulma imkanınız var. Şimdi bunun Ar-Ge çalışması bitmek üzere. Ankara'da birkaç köyümüzde deneyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade ettik. O da heyecanlandı, 'Bir an önce bitirelim, vatandaşımızla paylaşalım diye çalışmalar devam ediyor. Köylerimizde altyapı açısından eksik olarak hissettiğimiz bir tek ısınmasıyla alakalı sorunumuz vardı. Onu da bu yerli teknolojiyle çözmüş olacağız. Doğalgazı dışarıdan ithal ediyoruz, yüzde 98'ini. Arıyoruz, şimdiye kadar tatminkar bir şey bulamadık. Antalya sınırlarında devam eden derin sondajımız var. İnşallah bu ayın içerisinde belki bir netice alacağız. Var mı yok mu şu anda bilmiyoruz, çalışmalar bunu verecek.""Yerli ürünleri, kaynakları mümkün mertebe ekonomiye kazandıracak modellere ve yatırımlara ihtiyacımız var. Biz, 'bardığın yarısı boş' diyenlerden değiliz, pozitif bakıyoruz." ifadesini kullanan Dönmez, eleştirenlerden olmadıklarını belirtti.Bakan Dönmez, ulusal kalkınmanın yerelden başladığını kaydederek, 31 Mart yerel seçimlerinin önemini anlattı.Çiftçiler için tarımda destek paketiAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de birlikte Türkiye olduklarını belirterek, vatan hainlerinin ve bölücülerin Cumhur İttifakı'nda yer almadığını dile getirdi.Her zaman hizmet için çalıştıklarını vurgulayan Türel, şöyle devam etti:"Tarımda destek paketi hazırladık. Tarım marketleri kuruyoruz. Yüksek ve toplu alımla iç ve dış piyasadan ithal edip, nakliye, işçilik, kira gelirlerini belediye olarak üstleniyoruz. Bunları biz karşılayacağımız için gübre, naylon, sera ipliği yüzde 20 daha ucuz olarak çiftçilerimize sunulabilecek. Böylece piyasa dengesi oluşacak. Vatandaşımız, 'Döviz düştü ama gübre düşmedi' diyor. Aradaki simsarlar karşılarında bizi bulacaklar. Fide ve faydalı böcek desteği de temin edilecek."