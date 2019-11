Bakan Dönmez'den Soma'daki maden işçilerine müjde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eynez yer altı kömür ocağında hizmet alım



sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenci kardeşimizden çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatları alamayanların ödemelerini 29 Şubat 2020'ye kadar gerçekleştireceğiz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ATO Congresium'da gerçekleştirilen 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na (EIF) katıldı. Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjiden petrol ve doğalgaza, madencilikten enerji verimliliğine kadar sektörün farklı noktalarındaki temsilcilerle bir araya gelmeyi ve istişarelerde bulunmayı ortak aklın işletilmesi açısından çok değerli bulduğunu belirterek, "Hepimiz hemfikiriz ki enerji gelecektir ve geleceğe dair en küçük umut kırıntısı dahi enerji denkleminin dışında düşünülmez. Aslında sadece bugün değil, insanlığın tarih sahnesinde attığı her adımda enerji başrol oynadı. İnsanlık önüne çıkan her sorunu bu şekilde aşmayı başardı" ifadelerini kullandı.



"Enerji gelecektir, gelecek milli enerjidedir"



Enerjinin tek boyutlu ya da tek katmanlı düşünülebilecek bir sektör olmadığını söyleyen Bakan Dönmez, "Türkiye bu anlamda enerjide son yıllarda büyük bir başarı hikayesi yazdı. Büyük bir değişim ve dönüşümden geçti. 20 yıl önce enerji piyasası kamu hakimiyetine dayanan monopol bir yapıdayken, bugün hayata geçirdiğimiz serbest piyasa modeli pek çok ülke tarafından rol model olarak alınıyor. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına enerji ve ham madde üretimi yaptığımız her bir alanda enerji kümelenmesini sağlayacak yerli üretim, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve know-how transferine ağırlık verdik. Kurduğumuz milli enerji ve maden politikamız doğrultusunda çok yönlü bir enerji anlayışıyla enerjiye ve dolayısıyla geleceğe yeni bir şekil verme gayretindeyiz. 'Enerji gelecektir' ve 'gelecek milli enerjidedir' diyoruz" şeklinde konuştu.



"Türkiye, Avrupa'nın 4'üncü doğalgaz pazarı"



Bu yılın ilk 10 ayında elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yükseldiğini aktaran Dönmez, oranın yüzde 64'e çıktığını söyledi. Yıl sonuna kadar seviyeyi korumayı amaçladıklarını belirten Bakan Dönmez, hedefler tutarsa 1,5 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanacağını da aktardı. "Eylül sonu itibarıyla 90 bin 720 MW'a yükselen toplam kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 65'i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. 25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide devrim yaşanırken biz emekleme dönemindeydik. 2002 sonrası yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör işbirliğiyle büyük bir sıçrama yaptık. Son 17 yılda kurulu gücümüz rüzgarda yaklaşık 400 kat, jeotermalde 78 kat, biyokütlede 38 kat, hidrolikte 2,5 kat arttı. Burada güneş enerjisine ayrı bir parantez açmak istiyorum, çünkü 2008 yılına kadar güneşte kurulu gücümüz yoktu. Bugün 5 bin 600 MW kurulu gücümüzle Avrupa'da altıncı, dünyada 12'nci sıradayız. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe doğalgaz piyasamızın hacmi de artıyor. Doğalgazın ilk defa kullanılmaya başlandığı 1987'de yıllık tüketimimiz 500 milyon metreküp iken, bugün yıllık 50 milyar metreküplük bir tüketime ulaştık. Türkiye Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 17'nci büyük doğalgaz pazarı haline geldi" dedi.



"BORON'da dört yeni ürünün lansmanını gerçekleştireceğiz"



8 Kasım Cuma günü BORON'da dört yeni ürünün tanıtımının yapılacağını aktaran Dönmez, "Borda geçtiğimiz hafta bor karbür tesisinin temelini atarak önemli bir yatırımı ülkemize kazandırdık. Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yelekler gibi askeri ekipmanların zırhlanmasında, aşınmaya dayanıklı makine parçalarında, nükleerde nötron tutucu olarak kullanacağımız bor karbürü üretecek tesisimizi 1,5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Önümüzdeki on yıl içinde büyüme gerçekleşeceği öngörülen inşaat, biyoyakıt, ilaç ve medikal, seramik, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik-elektronik eşya üretimi, havacılık ve uzay sanayi gibi bor tüketimini doğrudan etkileyen alanlara yönelik Ar-Ge projeleri hedefliyoruz. 8 Kasım Cuma günü ikisi toz renkli ve beyazlar, diğer ikisi sıvı renkli ve beyazlar olmak üzere BORON'da dört yeni ürünün lansmanını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



"29 Şubat 2020'ye kadar ödemeleri gerçekleştireceğiz"



Soma'da 2014 yılında yaşanan elim kaza sonucu hayatını kaybeden madencileri de rahmetle anan Dönmez, sonrasında maden çalışılamayacak durumda olduğu için işine devam edemeyen madenciler hakkında açıklamalarda bulundu. Yaşanan hak mahrumiyetinin giderileceğinin sözünü veren Dönmez, bakanlık personelinin hassas çalışması sonucu 2 binden fazla madencinin kıdem ve ihbar tazminatlarını 29 Şubat 2020'ye kadar alabileceklerini duyurdu. Dönmez, "Eynez yer altı kömür ocağında hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenci kardeşimizden çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatları alamayanların ödemelerini 29 Şubat 2020'ye kadar gerçekleştireceğiz. İşçi kardeşlerimizin dilekçeyle 31 Aralık'a kadar TKİ'ye başvurmaları yeterli olacak. Işıklar ve Atabacası yer altı kömür ocağında rödovans usulüyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerin giderilmesi için de gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesi 90 bin 400 megavat seviyesine ulaştı"



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, "Enerji alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesi 2019 Haziran ayı sonu itibarıyla 90 bin 400 megavat seviyesine ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynakları ise toplam kapasitesinin yarısını oluşturdu. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar ve güneş açısından önemli potansiyellere sahip. Jeolojik ve coğrafi konumu itibarıyla aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alan ülkemiz jeotermal enerji açısından oldukça şanslı bir ülke. Türkiye enerji politikaları doğrultusunda güvenli, sürdürülebilir ve temiz enerjiye sahip olmak üzere çalışırken yürüttüğü diplomasiyle de enerjinin barış ve refah kaynağı haline dönmesi için gayret gösteriyor" diye konuştu.



Fuarın açılış konuşmalarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet fuarı gezdi. 12'ncisi düzenlenen EIF'e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Ankara Valisi Vasip Şahin, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Birleşik Krallık Hükümeti Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Berry Janvrin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Enerji Verimliliği Derneği Kongre Onursal Başkanı Murat Kalsın, EIF Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek ve çok sayıda iş adamı katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA