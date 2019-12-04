Haberler » Ekonomi » Bakan Dönmez: 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutma çalışmaları engellendi' - Ekonomi

Bakan Dönmez: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutma çalışmaları engellendi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Libya'nın imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutma çalışmalarının engellendiğini söyledi.

04.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:20Bakan Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ile 'nın imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutma çalışmalarının engellendiğini söyledi.
4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında 81 ilden gelen madencilerle bakanlıkta bir araya gelen Dönmez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uzun zamandır sondaj ve sismik gemileriyle çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Dönmez, şu anda gerçekleştirilen 5'inci sondajın adanın biraz daha güneyinde yapıldığını ifade etti.
Dönmez, Libya ile imzalanan muhtırayla, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklemin ve oyunun dışında tutmaya dönük çalışmaların engellendiğini dile getirdi.
Uluslararası deniz hukukuna göre de anlaşmanın doğruluğuna dikkati çeken Dönmez, "Anlaşma kapsamında bize tanınan yetki alanlarında diğer bölgelerde olduğu gibi ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız, petrol ve doğal gaz araması ve üretimine ilişkin çalışmalarına başlayacaklar." diye konuştu.
Söz konusu çalışmaların başlaması için öncelikle her iki ülkenin parlamentolarında anlaşmanın onaylanması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "O süreç tamamlandıktan sonra da ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak." ifadesini kullandı.
"13 termik santralin 3'ünde sorun yok"
Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesi düzenlemesine ilişkin ise "Bu kapsamda 13 santral var, bunlardan 3'ünde sorun yok. Diğerlerinin de hepsi aynı seviyede değil. Bir kısmı yatırımlarına başladı ve dönüşümlerini yapıyorlar. Dolayısıyla hepsini aynı şekilde değerlendirmek doğru olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tesis sahipleriyle de görüştüklerini ve eksikliklerin çevre uyumu açısından tamamlanmasını arzu ettiklerini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:
"İşin enerji arz güvenliği boyutu da var, ama hamdolsun bu santrallerden çalışamayacak olanlar olursa, bunların yerine çalışabilecek kurulu güçlerimiz var. Özellikle doğal gaz santrallerimizin potansiyel kapasitesi yüksek. Bu süreci enerji arz güvenliği açısından bir sıkıntı yaşamadan yürütmüş olacağız. Yıl sonuna kadar hangi santraller hazır, hangileri değil bunlar da netleşmiş olacak. Bacası olmayan ya da çalışamaz durumda olanlar yıl başı itibarıyla işletilemez hale gelecek. Bacaları olanların ise rehabilitasyona, yeni standartlara ve emisyon değerlerine göre bir uyum sürecine ihtiyacı var."

Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:16 KATSO'dan Cide ve Şenpazar'da bilgilendirme toplantısı - Ekonomi
17:12 Manisa Ticaret Borsası - Ekonomi
16:59 GEKA'nın 123. Yönetim Kurulu toplantısı Aydın'da yapıldı - Ekonomi
16:58 Ticaret borsalarında yaklaşık 470 bin ton fındık işlem gördü - Ekonomi
16:51 Yaşacan: "Spor turizminde rekor beklentisindeyiz" - Ekonomi
12:33 Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek - Ekonomi
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu - Ekonomi
11:06 Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:28 Dolar güne sınırlı düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:11 150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı - Ekonomi
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
14:20 Şehit askerin peşinden hastaneye kadar giden köpek herkesi duygulandırdı
10:12 Foça'da çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü
4.12.2019 17:26:45