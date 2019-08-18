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Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir.

18.08.2019 19:26 Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız" ifadelerine yer verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalarla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır; Fatih, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız."



Doğu Akdeniz, Fatih Dönmez, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

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