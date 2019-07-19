Bakan Dönmez: Düzce'de sel bölgesine mobil jeneratörler kurulacak (2)

ESMAHANIM KÖYÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin en fazla etkili olduğu bölgelerden biri olan Esmahanım köyüne geldi. Bakan Dönmez, burada yetkililerden hasar konusunda bilgi aldı. Dönmez daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorsunuz 7 vatandaşımız kayıptı. Bunlardan bir kadın yurttaşımızın cesedine birkaç saat önce ulaşılmış oldu. Ben yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Diğer 6 yurttaşımızın aramalarına da AFAD ve güvenlik ekipleri aralıksız olarak devam ediyorlar. Bölge hakikaten zor. Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan yağmur dün saat 16.00-17.00 sıralarına kadar aralıksız devam etti. Zaman zaman metrekareye 160 kilogram seviyelerine kadar ulaştı. Bu yağmur bu coğrafyada 100 yılda bir yaşanabilecek bir şiddette bir yağış. Vatandaşlarımız da hazırlıksız olarak yakalanmış oldular. Şimdi süratle AFAD, Valilik, yerel yönetimler ve devletimizin ilgili kurumları gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Kızılay burada. Gerekli sosyal destek ve aile yardımlarını birlikte yapıyorlar. Biz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak elektrik ve doğalgaz şebekesi ile ilgili hasar durumunu yerinde incelemek maksadıyla buraya geldik."

'MOBİL JENERATÖRLERDEN DESTEK SAĞLANACAK'

Bölgeye 7 mobil jeneratör getirilerek elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirten Bakan Fatih Dönmez, "Doğalgaz şebekelerimizde bir sorun yok. Akçakoca ve Cumayeri şehir merkezleri doğalgaz kullanıyor. Ancak elektrik şebekesinde özellikle kırsalda ciddi anlamda hasarlarımız var. SEDAŞ yetkilileri ile yaptığımız toplantıda ve yerinde yaptığımız incelemelerde de sahada tüm ekipmanla birlikte hasar tespiti ve bir yandan da bu hasar tespitinin giderilmesi için çalışmaları da başlatmış durumdalar. Diğer komşu bölgelerden de ekip, ekipman takviyesi istendi. 7 civarında mobil jeneratör temin edilmek üzere. Bunlardan bir tanesini de Esmahanım köyüne şu anda intikal ettirilmiş durumda. Hayatın bir an önce normalleşmesi için bir an önce elektrik hizmetini süratle vermemiz gerekiyor. Su şebekesinde bazı hasarlar var. İletişimde zaman zaman aksaklıklar söz konusu. Elektrik normal düzene girinceye kadar mobil jeneratörlerden bu desteklemeyi yapacağız." dedi.

Devletin, vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız konu ile yakından ilgileniyor. Dün buraya İçişleri Bakanımız gelmişti. Bakan yardımcılarımız, ilgili genel müdürlerimiz burada. Devlet olarak vatandaşın yanındayız. Hiç kimse endişe etmesin. En yakın zamanda gereken neyse yapılacak" diye konuştu.