Bakan Dönmez: Elbistan-Afşin Bölgesinde Yeni Santrallerde 5 Bin Kişi İstihdam Edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Elbistan- Afşin
bölgesindeki linyit kömürü yataklarını mutlaka ekonomiye kazandırmak istediklerini belirterek, "Kurulacak yeni santrallerle bölgede 5 bin kişi istihdam edilecek" dedi.
Dönmez, Elbistan'da yaptığı konuşmada, Anadolu'nun muhtelif yerlerinde 5 bin megavatlık, linyit kömürüne dayalı yeni termik santral projesi planladıklarını söyledi.
Bunlardan bir ya da ikisinin de Afşin-Elbistan bölgesinde olacağını ifade eden Dönmez, burada elektrik ve kömür üretimi ile istihdamı artıracaklarını belirtti.
Bakan Dönmez, Çöllolar Kömür Havzası'nda önceki yıllarda meydana gelen kazayı hatırlatarak, yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet diledi.
Kazadan sonra sahanın mahkeme kararlarıyla kapatıldığını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:
"Şimdi konu son çıkan yasayla birlikte tekrar önümüze geldi. Firmanın EÜAŞ'a yazılı müracaatı var. Tasfiye sürecini tamamladıktan sonra Çöllolar'ı da tekrar inşallah işletmeye açacağız. O bölgede yine C sektöründe yaklaşık bin 800 megavatlık bir termik santrali planlıyoruz. İhale hazırlıklarına başladık. Onu da devreye aldığımızda bu havzada zaten 5 bin çalışanımız var. Belki 5 bin kişi daha Çöllolar'da ve yeni termik santral projesinde istihdam edilme imkanına da kavuşmuş olacak. Dün birçok şey hayaldi, bugün gerçek oldu."
Dönmez, gece gündüz çalışarak 81 ilin tamamına doğal gaz götürdüklerini belirterek, "Ülkemizde doğal gaz kullanan nüfus 50 milyona ulaştı. 7-8 milyon da kapısına götürdüğümüz halde kullanmayan vatandaşımız var. Onlar da kısa süre içinde doğal gaza kavuşmuş olacaklar. Bu kadar büyük il ve ilçe merkezine doğalgaz götüren dünyada ülke sayısı çok az. Avrupa
ile kıyasladık, bu kadar büyüklükte, bu kadar doğal gaz yaygınlığı olan ülke sayısı bir elin birkaç parmağını geçmiyor." diye konuştu.
The post Bakan Dönmez: Elbistan-Afşin bölgesinde yeni santrallerde 5 bin kişi istihdam edeceğiz
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Afşin, Elbistan, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com