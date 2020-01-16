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Bakan Dönmez: "(Elektrik kurulu gücümüz) 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

16.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:03
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Dönmez: "Geçtiğimiz yıl hemen hemen hedeflerimizin tamamının yakalandığı bir yıl oldu. Elektrik tarafında 3 bin 600 megavat kurulu gücümüze ilave bir elektrik santrali gücüne ilave etmiş olduk. Bununla birlikte 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk."
Dönmez: "2000'li yılların başındaki kurulu gücümüz 30 bin megavattı. Neredeyse 3 kat artırmış olduk."
Dönmez: "Elektrik üretim miktarımız arttı, tüketim de tabii arttı. 120 milyar kilovat saatlerden 315 milyar kilovat saatlere ulaşmış olduk."
Dönmez: "Doğu Akdeniz'de 2 sismik gemisiyle 2 de sondaj gemisiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 tane sondajımızı da tamamlamış olduk."
Dönmez: "(TANAP'ta Avrupaya gaz akışı) 2020 yılı sonlarına doğru orada da da bir gaz akışı başlayabilir diye düşünüyoruz."
Bakan Dönmez:

Anadolu Ajansı, Mehmet Dönmez, Fatih Dönmez, Güncel

Kaynak: AA


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