Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, elektrik üretiminin 3 kat arttığını belirterek, "Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı. 2000li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megavat civarındayken bugün 90 bin megavatlara ulaşmış durumdayız. Tam 3 kat kurulu güçte artış sağladık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya
'ya geldi. Kütahya Valisi Dr. Ömer Toramanı makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde iş insanlarıyla buluştu. Elektrik üretiminin 3 kata çıktığını açıklayan Bakan Dönmez, "Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı. 2000li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megavat civarındayken bugün 90 bin megavatlara ulaşmış durumdayız. Tam 3 kat kurulu güçte artış sağladık. Elektrik tüketiminde de 100-120 bin bin kilovat saat elektrik tüketimimiz vardı. Şimdi 300 milyar kilovat saat tüketim var. Niye ülke büyüyor, kalkınıyor, ihtiyaçlar artıyor, nüfusumuz gelişiyor" diye konuştu.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com