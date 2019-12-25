Bakan Dönmez: 'Enerji Kimlik Belgesi' olmayan binalarda alım satım yapılamayacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak. Önümüzdeki yıl itibarıyla vatandaşlarımız aldıkları evin enerji tüketimi performansını bilerek satın alacak ya da kiralayacak" dedi.

Bakan Dönmez, bakanlıkta gerçekleştirilen '2'nci Enerji Tüketici Zirvesi'ne katıldı. Programda, Bakan Dönmez'in yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ve çok sayıda davetli yer aldı. Bakan Dönmez, son 3 yılda yenilebilir enerji alanında çok ciddi adımlar attıklarını, yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini yüzde 62'ye yükselttiklerini söyledi. Tüketicilerin enerjide daha aktif olmasını istediklerini söyleyen Bakan Dönmez, "Bu durum, gelirin eşitlikçi dağılımı için de çok önemli. Bu sebeple çatı ve cephelerden güneş üretimi için her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yaptık. Düzenlemenin hayata geçtiği 10 Mayıs tarihinden itibaren sanayi tesislerimizden toplam 610 Megawatt'lık üretim için 775, mesken abone grubundan toplam 12 Megawatt üretim için 1188 başvuru aldık" dedi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN SON TARİH 1 OCAK

Bakan Dönmez, binalarda en önemli hususlardan birisinin de enerji kimlik belgesi olduğunu ifade ederek, "Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak. 1 Ocak 2011'den bu yana en düşük 'C' sınıfı enerji kimlik belgesi olmayan yeni binalar ruhsat alamıyor. Önümüzdeki yıl itibarıyla vatandaşlarımız aldıkları evin enerji tüketimi performansını bilerek satın alacak ya da kiralayacak" diye konuştu. Bakan Dönmez, tüketicilerin alternatifler arasından tercih yapmasının önünü açtıklarını söyleyerek, "Şimdi ise elektriğini yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak isteyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife sunacağız. Böylece, 'ben elektriğimi tamamen yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak istiyorum' diyen birey ve şirketler bu hizmete rahatlıkla ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

'AKTİF BİR TÜKETİCİ HEDEFLİYORUZ'

Yerli otomobille birlikte depolama sistemlerinin de yerli bir sanayiye dönüşeceğini kaydeden Bakan Dönmez, "Türkiye'nin bir rüyasını daha gerçekleştirecek yerli otomobilden de bahsetmek istiyorum. Özellikle bu hafta lansmanı yapılacak yerli otomobille birlikte, depolama sistemleri de Türkiye'de yerli bir sanayiye dönüşecek. Biz sadece üreten değil, aktif bir tüketici hedefliyoruz. Tüketicilerimizin bu dönüşüm ve değişimden karlı çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.