Bakan Dönmez: Enerjide üretim kadar yerlileştirmeye de önem veriyoruz (3)

'KENDİ MALIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kayseri programı kapsamında Mimar ve Mühendis Grubu 12. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'de devam eden arama ve araştırma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik gemileri ile Doğu Akdeniz'de arama ve araştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Uzun zamandır Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına devam ediyoruz. İki tane sismik gemimiz var. Birisi Barbaros Hayrettin Paşa bir diğeri de Oruç Reis. Barbaros Hayrettin Paşa'yı aldığımızda yurt dışından ithal etmiştik. Oruç Reis'i kendi milli imalathanelerimizde yaptık. Her ikisinin teknik donanımı da aynı. Son yaptığımızın ise üstün özellikleri var. Bir şeyi araştırdınız ve bulmanız için sondaj yapmanız gerekiyor. Onun için de dedik ki bu gemileri birleştirelim. Bir tane aldık Fatih, ikincisine Yavuz ismini verdik. Üçüncü sondaj gemimizi de aldık. İşlemlerini tamamladık ve en kısa süre içerisinde Türkiye'de olacak. İyi ki almışız ki, dikkat ederseniz Doğu Akdeniz'de bizim bu faaliyetlerimizden rahatsız olan bir kesim var. Onlar bu işi yapamayacağımıza inanıyor. Yapmamız için de ellerinden gelen her türlü zorluğu da gösteriyorlar. Bölge dışı aktörleri devreye almak suretiyle bizim yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Bizim öteden beri söylediğimiz bir şey var. Bizler kararlıyız. Kendi malımızı kimseye yedirtmeyiz. Bizim kimsenin malında ve mülkünde gözümüz yok" dedi.

Bakan Fatih Dönmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ada'daki Rum yönetimi adeta adanın tek başına söz sahibiymiş gibi söylemler ve eylemler içerisindedir. Bu tavır ve söylemlerin kendilerine yanlış olduğunu hatırlattık. Bizim orada yaşayan Türk soydaşlarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında bir devlet kurulmuş. Siz tanımıyorsunuz ama biz tanıyoruz. Hadi tanımadınız ama adanın yer altı kaynaklarını hakkaniyet ölçüsünde ve adil bir şekilde paylaşılması teklifine niye hayır dediniz? Biliyorsunuz ki, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rum yönetimine bir teklifte bulundu. Birlikte bir komisyon kuralım ve bunlar çalışsın. Adanın bugüne kadar çıkmış veya çıkacak olan hidro karbon kaynaklarını paylaşalım. Biz de bu teklifi destekledik. Hatta anlaşamazsanız garantör devletler olarak bizler de sürece destek veririz dedik. Bu teklifleri reddettiler. Çünkü yok varsaydılar. Biz orada yaşan Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağız. Biz araştırmalarımızı yapıyoruz."