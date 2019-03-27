Bakan Dönmez: "Ezana, Bayrağa, İstiklal Marşı'na Saygısı Olmayanın Bu Halka da Millete de Saygısı...

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani/' title='Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fatih-donmez/' title='Fatih Dönmez'>Fatih Dönmez</a>'in konuşması ORDU - <a class='keyword' href='/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani/' title='Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı</a> <a class='keyword' href='/fatih-donmez/' title='Fatih Dönmez'>Fatih Dönmez</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/stk/' title='STK'>STK</a> temsilcileriyle bir araya geldi. -4-