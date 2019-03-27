27 Mart 2019, 14:13
»»

Bakan Dönmez: "Ezana, Bayrağa, İstiklal Marşı'na Saygısı Olmayanın Bu Halka da Millete de Saygısı...

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ORDU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldi.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ORDU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldi. -4- Fatih Dönmez, Güncel
Kaynak: AA