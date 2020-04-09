Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimizin yeni durağı Karadeniz olacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin teknik hazırlıkların ardından yeni durağının Karadeniz olacağını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih sondaj gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak. Gemi personelimizin sağlığı için bütün Kovid-19 tedbirlerimizi aldık. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

ANKARA, -