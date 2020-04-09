Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin sıradaki durağını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak.

09.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:20
Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin sıradaki durağını açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih sondaj gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak. Gemi personelimizin sağlığı için bütün Covid-19 tedbirlerimizi aldık. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Dönmez, Haydarpaşa, Karadeniz, Fatih, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Uluslararası şirketten korona ilacı için umut veren adım: İlk sonuçlar başarılı Haberler
Uluslararası şirketten korona ilacı için umut veren adım: İlk sonuçlar başarılı
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında Haberler
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Salgını kontrol altına alan Çin’de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar Haberler
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Haberler ›› Politika ››Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin sıradaki durağını açıkladı - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

16:27: Bağcılar'da berbere polis baskını - Haberler 16:26: Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü - Haberler 16:20: Jandarma 66 kilogram kaçak tütün ele geçirdi - Haberler 16:14: Küçükçekmece'de korona şüphesi: 1 adam evinde ölü bulundu - Haberler 16:11: Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi - Haberler 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi 15:03: Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı - Haberler 14:53: ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı 12:12: Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı