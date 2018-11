15 Kasım 2018 Perşembe 23:58



- Bakan Dönmez: "Hakça ve adilane bir çözüm öngörmeyen hiçbir yaklaşımı doğru bulmuyoruz"ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , "Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edecektir. Bu, bizim milli davamızdır. Hakça ve adilane bir çözüm öngörmeyen hiçbir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Kıbrıslı Türklerin mevcudiyetine, güvenliğine meşru hak ve çıkarlarına göz dikenler bugüne kadar karşılarında Türkiye Cumhuriyeti 'ni bulmuşlardır" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin kuruluşunun 35. yıldönümü vesilesiyle başkent Ankara 'da resepsiyon düzenlendi. KKTC Milli Gün resepsiyonuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Resepsiyonda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Dönmez, KKTC ve Türkiye'nin tarihsel ve kültürel açıdan birbirinden ayrı kabul edilemeyecek iki ülke olduğunu dile getirdi. KKTC'nin kurulması ve bugünlere gelinmesinde canlarını feda eden şehitleri anımsatan Dönmez, " Fazıl Küçük 'ü ve Rauf Denktaş 'ı rahmetle, gazilerimizi de saygı ve minnetle anıyorum. Hem bugün hem gelecekte KKTC'nin kalkınması ve kendi kendine yetebilen, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması yönünde çabalarımız da devam edecektir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edecektir. Bu, bizim milli davamızdır. Hakça ve adilane bir çözüm öngörmeyen hiçbir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Kıbrıslı Türklerin mevcudiyetine, güvenliğine meşru hak ve çıkarlarına göz dikenler bugüne kadar karşılarında Türkiye Cumhuriyeti'ni bulmuşlardır. Bundan sonra da Kıbrıs Türk'üne yönelik her türlü tehdide aynı kararlılıkla gereken tepki gösterilmeye devam edilecektir. Bundan kimsenin kuşkusu bulunmasın" şeklinde konuştu."Türkiye'nin sarsılmaz desteği var"KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ise, "Kıbrıs Türk halkı olarak tüm gücümüzle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her alanda daha da ileriye taşımak ve güçlendirmek için çaba sarf etmemiz gerektiğinin önemini vurgulamak istiyorum. Bunu da elbirliğiyle yapacağız. Şüphesiz ki her zaman her koşulda olduğu gibi Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacaktır" diye konuştu.Çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler , kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , ATO Başkanı Gürsel Baran, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve bazı yabancı misyon şefleri de yer aldı.