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Bakan Dönmez Irak Elektrik Bakanı Hatib ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'taki temasları kapsamında Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüştü.

28.08.2019 17:24 Bakan Dönmez Irak Elektrik Bakanı Hatib ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'taki temasları kapsamında Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüştü.
Görüşme, başkent Bağdat'taki Elektrik Bakanlığı binasında basına kapalı gerçekleştirildi.
Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede, iki ülke arasında elektrik alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı öğrenildi.
Bakan Dönmez, Irak ziyareti çerçevesinde Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşmüş, ardından Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile bir araya gelmişti.

Fatih Dönmez, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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