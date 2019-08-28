Haberler» Güncel» Haber

Bakan Dönmez Irak Elektrik Bakanı Hatib ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'taki temasları kapsamında Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüştü.

28.08.2019 19:02
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'taki temasları kapsamında Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüştü.
Görüşme, başkent Bağdat'taki Elektrik Bakanlığı binasında basına kapalı gerçekleştirildi.
Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede, iki ülke arasında elektrik alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı öğrenildi.
Bakan Dönmez, Irak ziyareti çerçevesinde Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşmüş, ardından Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile bir araya gelmişti.
Bakan Dönmez Irak Elektrik Bakanı Hatib ile görüştü

Fatih Dönmez, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54   30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
19:54   Zorlu Enerji Filistin'de güneş enerjisi santrali kuracak
19:52   Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi (2)
19:52   "Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle kabul edildi"
19:50   flaş
19:50   flaş
19:50   Son dakika! Cumgurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefonda görüştü