Bakan Dönmez: "İstiklal'de Islık Çalanlar, Anadolu'da Miting Yaparken Ezan Okununca Susuyor"

Kaynak: İHA

Bakan Dönmez: "İstiklal'de ıslık çalanlar, Anadolu'da miting yaparken ezan okununca susuyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı siyasi partililere hitaben: "Onlar ikiyüzlü davranıyor, işlerine geldiği gibi. Bir yerde istediklerini, başka bir yerde istemiyorlar"ORDU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün kendilerine millet ittifakı diye adlandırdıkları partiler, bir de peşinde adını sanını duymadığımız bir takım marjinal örgütler. Şimdi orada ezanı ıslıklıyorlar, Anadolu'da miting yaparken de ezan okunduğu esnada susuyorlar. İkiyüzlü olmayacaksınız" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, ilk olarak, Trakya Bölgesi'nin doğalgaz açısından zengin olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "Bir buçuk ay önce orada bir keşfimizi tamamladık, üretime de geçtik. 3 milyar metreküp doğalgaz keşfi yaptık. Bu da yaklaşık 300 bin hanelik bir şehrin 10 yıl süreyle doğalgaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bir diğer zenginliğimiz de kömür. Yeni keşiflerle birlikte 18-19 milyar tona çıkarttık. Geçtiğimiz yıl ülke tarihinin üretim rekorunu kırdık. Yıllık 100 milyon tonun üzerine çıkarttık. Ama hala 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. 3-4 milyar dolar kömüre para ödüyoruz" şeklinde konuştu. Bir takım marjinal grupların, peşlerine muhalefet partilerini takarak, ekonomiye kazandırılması istenilen yerli kaynaklara karşı çıktıklarını hatırlatan Bakan Dönmez, "Onlar istemese de biz bu zenginliği yeryüzüne, millerimizin hizmetine amade etmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı. "Onlar ikiyüzlü davranıyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı siyasi partililerin oy almak için kendilerince oyunlar oynadıklarını ve ikiyüzlü olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Yaklaşık 2-3 hafta evvel Türkiye Taş Kömürleri Kurumumuza bin işçi aldık, 500 tane daha alacağız. Onun kura törenine katıldık. Zonguldak'ta muhalefet milletvekilleri de törene katıldılar. Orada, tüm Zonguldaklı biraz daha üretebilir miyiz? Biraz daha istihdam olur mu? Diye bizden talepte bulunurken, aynı partinin bir başka milletvekili Eskişehir'de, Trakya'da istemez üçlüler arasında. Biz Zonguldak'ta ne diyorsak, Ankara'da aynısını söylüyoruz, Manisa'da aynısını söylüyoruz, Diyarbakır'da aynısını söylüyoruz. Milleri kandırmak gibi bir niyetimiz yok, iki yüzlü değiliz. Onlar işine geldiği gibi. Zonguldak'ta oy alırız diye burada madenciliği isteyelim, Eskişehir'e gelince olmaz. Bir şey kötüyse, her tarafta kötüdür, iyiyse her tarafta iyidir. Nitekim bu çifte standartlarını başka olaylarda görmek de mümkün." "Ezanı ıslıklayanlar, Anadolu'da miting yaptıklarında ezan okununca susuyorlar" Bakan Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstiklal Caddesi'nde yapılan yürüyüş esnasında ezan okunduğu esnada, ıslık çalınarak yapılan sözde protestoya ilişkin şunları söyledi: "Yürüyenler kim? Bugün kendilerine millet ittifakı diye adlandırdıkları partiler, bir de peşinde adını sanını duymadığımız bir takım marjinal örgütler. Şimdi orada ezanı ıslıklıyorlar, Anadolu'da miting yaparken de ezan okunduğu esnada susuyorlar. İkiyüzlü olmayacaksınız. Hatta o partilerden bazıları doğudaki mitinglerinde ne bayrak asıyorlar, ne de İstiklal Marşı okuyorlar. Hepsi bir araya geldi. Biz şuna inanıyoruz, siz destek olduğunuz ve dik durduğunuz müddetçe, ne ezanı susturabilecekler, ne de bayrağımızı indirebilecekler."