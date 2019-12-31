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Bakan Dönmez: Libya mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının herhangi bir gecikme olmadan kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

31.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:05 Bakan Dönmez: Libya mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının herhangi bir gecikme olmadan kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda 'yla yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında da o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız." dedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyaret eden Dönmez, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine canlı bağlantı gerçekleştirdi.
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Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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