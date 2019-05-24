Bakan Dönmez maden işçileriyle iftar yaptı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in Yeni Anadolu Madencilik Soma
Işıklar Kömür Ocağı'na gelmesiBakan Dönmez'in maden işçileri ile iftar sofrasında oturmasıBakan Dönmez'in işçilerle sohbet etmesiMaden işçilerinden detaylarKur'an-ı Kerim tilavetiDua edilmesiMANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa
'nın Soma ilçesinde Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret etti. Bakan Dönmez, madencilerle birlikte iftar yaptı. (4)
Fatih Dönmez
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Kaynak: AA