Bakan Dönmez, madencilerle iftar yaptı (2)

BAKAN DÖNMEZ'DEN DENETİM VURGUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Işıklar Kömür Ocağı'nda madencilerle bir araya geldiği iftarda konuştu. Bakan Dönmez, riskli bölgelerde denetleme faaliyetlerine hız verdiklerini belirterek, "Maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 bin 88 maden işletmesini denetlemişiz. Buralarda yaklaşık 11 bin maden ocağı var. Bazı işletmelerinin birden fazla maden ocağı olabiliyor. 11 bin maden ocağını denetledik. 2 bin 500 civarında sahanın da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuşuz. Onlar zamanla o eksikliklerini giderdikten sonra faaliyetlerine devam ediyor. 9 bin civarında maden sahamızı daha denetlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Işıklar Kömür Ocağı'nda düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Yerli kaynakları sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını kaydeden Bakan Dönmez, Soma ve Tunçbilek'te henüz üretim yapılmayan 375 milyon ton kömür rezervine sahip sahalar için ruhsat devir anlaşmalarının imzanlandığını söyledi. Bölgedeki 3 sahanın özel sektöre devredildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, "Orada yaklaşık 10 bin kişiyi yeni işçi istihdamı sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra sadece kömürde değil, kömürün dışındaki sahalarımızda da geçtiğimiz yıl 1248 maden sahasını ihale ettik. 2019 yılında bu sayıyı inşallah 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece, 130 binlerde olan istihdam rakamlarımızı inşallah daha yukarılara çıkarmış olacağız" dedi.

'BİZLERİ DAHA GÜÇLÜ VE DAHA BAĞIMSIZ KILACAK'

Ekonomiye doğrudan müdahalelerin olduğu bu dönemde dışarıya bağımlılığı azaltacak, yerli üretimi artıracak her türlü hamlenin Türkiye'yi daha güçlü ve daha bağımsız kılacağını belirten Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde, 100 milyon tonun üzerine çıkmak suretiyle bir rekora imza attık. Tam 101,5 milyon ton kömür ürettik. Ancak, hala yaklaşık 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. Demek ki bu açığı kapatmamız lazım. Yıllık 4 milyar dolar civarında kömür ithalatına bedel ödüyoruz. Eğer kendimiz üretirsek bu bedel burada kalacak, sizlere gidecek, sizin gibi işçi kardeşlerimizin sofrasını, yuvasını bereketlendirecek. Ben inşallah 101,5 milyonluk üretimin bu sefer artacağına inanıyorum. Özel sektörle de üretimin artışıyla ilgili gerekli toplantıların hazırlıklarını da yaptık. Bu üretimi artırmaya kararlıyız. Biz başkaları gibi kömüre, kara, kötü gözüyle bakanlardan değiliz. Biz kömüre nimet gözüyle bakıyoruz, aynı sizin gibi. Bazıları maalesef bilmedikleri için ya da kandırıldıkları için madencilik, özellikle de kömür konusunda bazı protestolara alet oluyorlar. Bilmiyorlar ki bu sektörde 130 bin işçi ekmek yiyor. Biz bu maden ocaklarını kapatmış olsak bu işçileri nerede çalıştıracağız. Maden sektörünün yıllık 20 milyar liralık ticaret hacmi var. 20 milyar lira daha yurtdışından ithal edelim demektir bu. İthalatımız artması demek cari açığımızın artması demektir. İşte şimdi biz bu hamlelerle cari açığımızı azaltıyoruz, dışa bağımlılığımız da buna paralel olarak azalmış olacak."

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez maden işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Dönmez daha sonra ilçeden ayrılarak kara yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

Cemil SEVAL- Şevket YILMAZ- Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa),

Kaynak: DHA