Bakan Dönmez: "Mersin'de Sığ Deniz Sondajına Başlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Fatih gemisiyle ilk derin deniz sondajının ardından Mersin
'de sığ deniz sondajına başlanacağını belirterek, " Doğu Akdeniz
'de sahip olduğumuz ruhsat alanları içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacağız. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu kuyularımızdan sonra da, sonuç ne olursa olsun sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız kuyularda petrol veya doğalgaz bulana kadar asla durmayacağız." dedi.
Bakan Dönmez, Mersin'de sığ deniz sondajını başlatma töreninde konuştu. Milli Enerji ve Maden Politikası'nın arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa felsefesiyle oluşturulduğunu hatırlatan Dönmez, hedefin enerjide bağımsız ve güçlü bir Türkiye
olduğunu söyledi.
Bakan Dönmez, Fatih gemisiyle ilk derin deniz sondajının geçen ay başlatıldığını anımsatarak, "Bugün de Mersin'de sığ deniz sondajına başlamanın heyecanı içerisindeyiz." dedi.
Gerçekleştirilen projelerle sadece Türkiye'ye değil bölgeye de önemli katkılar sunulduğunun altını çizen Dönmez, "Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın sağlanması temel amacımız. Türkiye, tarihi misyonuna uygun hareket ederek, Doğu Akdeniz'de de barış ve istikrarın savunucusu olacak. Daha önce de birçok defa söylediğimiz gibi bizim kimsenin kaynaklarında gözümüz yok. Derdimiz hukuki haklarımızı kullanarak kendi kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak. Böylece bölgemize de katkı yapmak. Biz kendi enerji stratejimiz doğrultusunda hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa
gemileriyle sismik arama faaliyetlerinin yürütüldüğüne dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:
"Fatih ve envanterimize kattığımız ve kısa bir süre sonra ülkemize gelip sondaj faaliyetlerine başlayacak olan ikinci gemimizle derin ve ultra derin deniz sondaj çalışmalarımızı ve son olarak da bugün de sığ deniz sondaj hamlemizi yapıyoruz. Sığ denizdeki sondaj çalışmalarımızı, projenin ihtiyaçlarına uygun olarak 101 metre ve 90 metre su derinliklerinde çalışabilecek sondaj platformumuzla gerçekleştireceğiz. Doğu Akdeniz'de sahip olduğumuz ruhsat alanları içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacağız. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu kuyularımızdan sonra da sonuç ne olursa olsun, sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız kuyularda petrol veya doğalgaz bulana kadar asla durmayacağız. Fatih, Barbaros, Oruç Reis, bu platformumuz ve yakında filomuza katılacak olan yeni sondaj gemimiz denizlerdeki mevcudiyetimizin belgeleridir. Bayrağımız buradaki varlığımızın ebedi tescilidir."
Doğu Akdeniz,Fatih,Mersin
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:51