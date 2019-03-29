Bakan Dönmez, Pelitözü Mahallesine 'Doğalgaz' Müjdesi Verdi

Kaynak: İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi Bilecik'te Pelitözü mahallesi sakinlerine, "Gaz dağıtım şirketinin yetkilileri ile de görüştüm. İnşallah en kısa zamanda sizleri kömürden kurtarmış olacağız" müjdesini verdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir takım ziyaretlerin ikinci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaret ettiği Pelitözü mahallesi sakinlerine doğalgaz sözü verdi. Gaz dağıtım şirketinin yetkilileri ile de görüştüğünü anlatan Bakan Dönmez, "İnşallah en kısa zamanda sizleri kömürden kurtarmış olacağız. Ormanlar biraz rahat etsin. Doğalgazı da zaten belediye sınırları içinde olan yerlere getirmemiz gerekiyor. İnşallah yine Bilecik merkeze yakın birkaç köyümüzün olduğunu belediye başkanımız söyledi. Oradaki muhtarlarımız da vatandaşlarımız şehre bağlanma noktasında ortak bir karar verirlerse önümüzdeki dönemde oraları da doğalgaza kavuştururuz. Pelitözü ile ilgili olarak muhtarımın bizden doğalgaz ile ilgili müjde istedi. Biz de 'yeter ki Pelitözü mahallemizin sakinleri istesin, olur' dedik. Pelitözü mahallesine de doğalgazı getireceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi."Hükümetimizin destekleriyle Pelitözü mahallemiz için güzel çalışmalar planladık"Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkanı Nihat Can ise yaptığı konuşmada Bakan Dönmez teşekkür ederek, "Çok şükür her zaman hükümetimizin değerli üyelerinin desteklerini yanımızda buluyoruz. Bu anlamda Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem için Pelitözü mahallemiz için çok güzel ve sürpriz çalışmalarımız olacak" dedi.Bakan Dönmez'in müjdesini büyük bir sevinçle karşılayan Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın ve mahalle sakinleri duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür ettiler. - BİLECİK